Суд изъял имущество бывшего экс-главы Росавтодора
Выборгский районный суд Санкт-Петербурга изъял в доход государства имущество бывшего заместителя главы Росавтодора Андрея Самарьянова и его родственников. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга в телеграм-канале.
«Суд иск [Генпрокуратуры] удовлетворил», — говорится в сообщении.
Так, у бывшего чиновника и его родственников были изъяты:
- шесть квартир (пять в Санкт-Петербурге и одна в Москве);
- 12 машино-мест;
- земельный участок площадью 2218 кв. м в Выборгском районе Ленинградской области и расположенный на нем дом на 179 кв. м;
- четыре автомобиля: Audi A6, BMW X4, BMW X7, Mercedes Benz GLE 400.
Иск Генпрокуратуры к Самарьянову, его бывшей супруге Наталье Самарьяновой, матери Тамаре Самарьяновой, сестре Ольге Самарьяновой и ее мужу Юрию Андрееву был зарегистрирован в суде 27 ноября.
Как рассказал тогда источник РБК, знакомый с содержанием иска, прокуратура пришла к выводу, что с 2009 по 2023 год суммарные доходы всех перечисленных в иске лиц составили около 60 млн руб. При этом различной недвижимости и автомобилей они купили на 250 млн руб. (нынешнюю рыночную стоимость имущества истцы оценили в 430 млн руб.), сообщил источник РБК, знакомый с аргументами Генпрокуратуры.
Самарьянов был освобожден от должности заместителя руководителя Росавтодора распоряжением главы правительства Михаила Мишустина 20 октября 2025 года.
