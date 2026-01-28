Суд изъял имущество бывшего экс-главы Росавтодора

У Самарьянова и его родственников изъяли шесть квартир, 12 машино-мест, участок и четыре машины. Генпрокуратура считает, что доходы семьи с 2009 по 2023 год составили 60 млн руб. При этом недвижимость они купили на 250 млн руб.

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга изъял в доход государства имущество бывшего заместителя главы Росавтодора Андрея Самарьянова и его родственников. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга в телеграм-канале.

«Суд иск [Генпрокуратуры] удовлетворил», — говорится в сообщении.

Так, у бывшего чиновника и его родственников были изъяты:

шесть квартир (пять в Санкт-Петербурге и одна в Москве);

12 машино-мест;

земельный участок площадью 2218 кв. м в Выборгском районе Ленинградской области и расположенный на нем дом на 179 кв. м;

четыре автомобиля: Audi A6, BMW X4, BMW X7, Mercedes Benz GLE 400.

Иск Генпрокуратуры к Самарьянову, его бывшей супруге Наталье Самарьяновой, матери Тамаре Самарьяновой, сестре Ольге Самарьяновой и ее мужу Юрию Андрееву был зарегистрирован в суде 27 ноября.

Как рассказал тогда источник РБК, знакомый с содержанием иска, прокуратура пришла к выводу, что с 2009 по 2023 год суммарные доходы всех перечисленных в иске лиц составили около 60 млн руб. При этом различной недвижимости и автомобилей они купили на 250 млн руб. (нынешнюю рыночную стоимость имущества истцы оценили в 430 млн руб.), сообщил источник РБК, знакомый с аргументами Генпрокуратуры.

Самарьянов был освобожден от должности заместителя руководителя Росавтодора распоряжением главы правительства Михаила Мишустина 20 октября 2025 года.