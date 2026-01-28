NPR узнал, что в США втайне переписали правила ядерной безопасности

В США тайно переписали стандарты безопасности ядерных объектов, сообщила NRP, ознакомившаяся с новыми распоряжениями. Администрация Трампа сократила требования к документации и повысила допустимую дозу радиации на работника

Администрация президента США Дональда Трампа пересмотрела ряд директив по ядерной безопасности для ускорения разработки нового поколения конструкций ядерных реакторов, однако не опубликовала для широких масс изменения. Об этом пишет радиостанция NPR, ознакомившаяся с копиями более десятка новых распоряжений Белого дома. Ни одно из них не находится в открытом доступе.

Изменения коснулись ведомственных приказов, определяющих «требования практически ко всем аспектам эксплуатации реакторов», включая системы безопасности, защиту окружающей среды, охрану территории и расследование аварий.

Согласно части новых правил, были сокращены требования к безопасности на реакторах:

ослаблены меры защиты грунтовых вод и окружающей среды;

упразднена как минимум одна ключевая должность в сфере безопасности;

сокращены требования к ведению документации;

повышена допустимую дозу радиации, которой может подвергнуться работник до начала официального расследования аварии.

Согласно анализу NPR, из более ранних версий тех же самых распоряжений было удалено более 750 страниц. После правок администрации Трампа осталось около одной трети страниц от первоначального количества.

Новые распоряжения убирают часть базовых принципов ядерной безопасности. В частности, исчезает правило «As Low As Reasonably Achievable» (ALARA) — «настолько низкий уровень облучения, насколько это разумно возможно». Оно обязывало операторов атомных реакторов снижать воздействие радиации не просто до формально допустимого уровня, а настолько, насколько это реально можно сделать. Этот принцип десятилетиями применялся и в Министерстве энергетики США, и в Комиссии по ядерному регулированию.

Отказ от ALARA означает, что новые реакторы могут строить с меньшей защитой — например, с более тонким бетонным экранированием. Кроме того, работникам могут разрешить более длинные смены, из-за чего они будут получать более высокие дозы радиации. Об этом рассказал NPR Тисон Кэмпбелл, партнер юридической фирмы K&L Gates и бывший юрист Комиссии по ядерному регулированию.

