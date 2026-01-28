 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Дагестане при перестрелке с силовиками ликвидировали двух боевиков

Фото: Дарья Роточева / ТАСС
Фото: Дарья Роточева / ТАСС

Двое боевиков ликвидированы при попытке нападения на сотрудников полиции в Дагестане, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Двое неизвестных открыли стрельбу в правоохранителей, ответным огнем они нейтрализованы», — говорится в сообщении ТАСС.

По предварительной информации, инцидент произошел в Карабудахкентском районе республики. Когда именно в сообщении не уточняется.

В Подмосковье полицейские открыли огонь по внедорожнику
Общество
Фото:Прокуратура города Москвы

К моменту подготовки этого материала, официально управление СК и МВД по Дагестану эту информацию не комментировали.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Фицо назвал вероятный срок завершения конфликта на Украине

Сотовые операторы прекратили маркировать звонки из крупных банков

Минздрав обязал обеспечивать беременным два визита к психологу

Politico узнало о планах Франции запретить чиновникам Google Meet и Zoom

США заявили о готовности применить силу для сотрудничества Венесуэлы

В Словакии назвали размер ущерба при прекращении поставок газа из России
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Дагестан полиция МВД перестрелка
Материалы по теме
На Украине подозреваемый в убийстве застрелил четырех полицейских
Политика
Задержанный за убийство журналиста полковник полиции уехал на фронт
Общество
В Подмосковье полицейские открыли огонь по внедорожнику
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 90,93 (+0,65) Инвестиции, 27 янв, 17:48 Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 76,55 (+0,54) Инвестиции, 27 янв, 17:48
Кремль напомнил о позиции России по приглашению Зеленского в Москву Политика, 15:38
«Росконгресс» назвал обвал криптовалют возможным «черным лебедем» года Крипто, 15:35
Рахимов впервые прокомментировал свое увольнение из «Рубина» Спорт, 15:29
Трамп сообщил о направлении к Ирану большей армады, чем в Венесуэлу Политика, 15:29
В ЦСКА рассказали о переговорах с двумя сербскими защитниками Спорт, 15:27
Фицо заявил, что Politico «выдумал ложь» о его оценке состояния Трампа Политика, 15:26
Кремль анонсировал переговоры Путина с президентом ОАЭ Политика, 15:23
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
СК завел уголовное дело о взятках из-за ремонта вагонов Бизнес, 15:22
ЦБ заявил, что отделения «Сбера» могут обойтись без детских комнат Общество, 15:21
РКН объяснил блокировку сайта «Шикимори» детской порнографией Политика, 15:21
Когда «подушка» — это плохо: как бизнесу управлять ликвидностью #всенабиржу!, 15:20
Площадь пожара в пункте выдачи Ozon достигла 900 квадратных метров Общество, 15:17
В Подмосковье загорелась конюшня на площади 4,5 тыс. квадратных метров Общество, 15:09
Минздрав заявил о низкой популярности доставки рецептурных препаратов Бизнес, 15:05