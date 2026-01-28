В Дагестане при перестрелке с силовиками ликвидировали двух боевиков
Двое боевиков ликвидированы при попытке нападения на сотрудников полиции в Дагестане, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«Двое неизвестных открыли стрельбу в правоохранителей, ответным огнем они нейтрализованы», — говорится в сообщении ТАСС.
По предварительной информации, инцидент произошел в Карабудахкентском районе республики. Когда именно в сообщении не уточняется.
К моменту подготовки этого материала, официально управление СК и МВД по Дагестану эту информацию не комментировали.
