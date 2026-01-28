 Перейти к основному контенту
Политика
Володин заявил о «показухе» из-за присутствия фотографов в Думе

Вячеслав Володин: при фотографе любой человек будет «работать на камеру»
Вячеслав Володин объяснил, что фотографы, снимающие заседание Госдумы, способствовали развитию «не самых правильных черт». Председатель Госдумы также предупредил, что фотографы могут провоцировать «работать на камеру»
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press)

Постоянное присутствие фотографов может провоцировать депутатов «работать на камеру», сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин журналистам, передает «Дума ТВ». Комментируя запрет на работу фотографов во время заседаний нижней палаты парламента, Володин заявил, что внимание к частным моментам может способствовать развитию «не самых правильных черт характера», в том числе стремлению подглядывать и фиксировать не рабочие, а негативные детали поведения.

«Зачем из работы делать показуху? Для чего? И потом, для чего способствовать развитию самых, если хотите, не очень правильных черт характера — подсмотреть, подглядеть. Причем не лучшее, а худшее. Потому что лучшее, как правило, не замечаем», — сказал Володин.

Фотографам запретили съемки заседаний Думы после слов Володина
Политика
Фото:Олег Яковлев / РБК

Володин подчеркнул, что для депутатов приоритетом должна оставаться законотворческая работа, тогда как публичность и сопутствующее внимание вторичны. Он напомнил, что деятельность Думы остается открытой благодаря онлайн-трансляциям заседаний.

Фотографов думского пула перестали пускать на балкон в зале пленарных заседаний, откуда они снимали заседания, после решения руководства пресс-службы Госдумы. Об этом в нижней палате рассказали 21 января. Балкон, предназначавшийся для работы телеоператоров федеральных телеканалов, вернулся к этому режиму работы. Перед запретом Володин отчитал фотографов думского пула за стремление «подсмотреть, подглядеть и показать в плохом виде».

Илья Трапезников
Госдума Вячеслав Володин фотограф пленарные заседания
Вячеслав Володин фото
Вячеслав Володин
политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
