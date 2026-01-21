 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Фотографам СМИ запретили снимать в зале пленарных заседаний Госдумы

Руководство пресс-службы Госдумы запретило аккредитованным от СМИ фотографам снимать с балкона в зале пленарных заседаний. Снимать оттуда теперь смогут видеооператоры и штатный фотограф парламента
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Фотографов думского пула перестали пускать на балкон в зале пленарных заседаний, откуда они снимали заседания и участвующих в них депутатов и других участников рассмотрения законопроектов. Решение приняло руководство пресс-службы Госдумы, сообщили РБК там. В пресс-службе палаты пояснили, что балкон изначально предназначался для работы телеоператоров федеральных телеканалов и с сегодняшнего дня он возвращается к этому режиму работы.

Там также заявили, что пленарные заседания продолжит снимать фотограф Госдумы, который имеет допуск непосредственно в зал, где сидят депутаты. Кроме того, напомнили в пресс-службе, из зала ведется прямая трансляция пленарных заседаний, которую «любой желающий может посмотреть и послушать».

Один из депутатов подтвердил, что сейчас в зале заседаний фотографов нет, но в начале заседания непосредственно в зале снимал фотограф. Источник в Госдуме рассказал, что сегодня фотографов, которые должны были снимать на балконе, не пустили.

О том, что в Госдуме с 21 января фотографам средств массовой информации запретили снимать пленарные заседания, первыми сообщили «Ведомости». Накануне, по данным издания, председатель Госдумы Вячеслав Володин отчитал фотографов думского пула за стремление «подсмотреть, подглядеть и показать в плохом виде».

