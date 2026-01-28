 Перейти к основному контенту
В ЕС предложили перейти к стратегии выживания из-за сдвига с США

Кая Каллас
Кая Каллас (Фото: Yves Herman / Reuters)

Разрыв в трансатлантических отношениях и распространение «политики принудительной силы» потребует от Европейского союза большей ответственности за собственную оборону, а также быстрого пересмотра подхода к безопасности, заявила глава евродипломатии Кая Каллас своей речи в Европейском оборонном агентстве, пишет Bloomberg.

«Этот сдвиг продолжается уже некоторое время — он структурный, а не временный. Это значит, что Европа должна взять на себя ответственность», — сказала она и добавила, что Европа больше не является главным приоритетом для Соединенных Штатов.

По словам Каллас, «ни одна великая держава в истории никогда не отдавала свое выживание на аутсорсинг (от англ. outsourcing, outer-source-using — использование внешнего источника и/или ресурса — РБК)» с благополучным исходом.

По информации Financial Times (FT), европейские лидеры после спора с Вашингтоном из-за Гренландии вынуждены рассматривать «немыслимый» ранее вариант выхода США из НАТО.

Материал дополняется

