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Политика ,  
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Москва назвала «давно отжившими» санкции ООН против Ирана

Европейские страны и США заявляют, что готовы запустить механизм, который восстановит санкции Совбеза ООН в отношении Ирана. Россия обвиняет их в разрушении ядерной сделки и считает, что на введение санкций СБ у них нет права
Фото: Michael M. Santiago / Getty Images
Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

Развал ядерной сделки с Ираном (или Совместного всеобъемлющего плана действий, СВПД) не может быть основанием вменять Тегерану требования «давно отживших санкционных резолюций» Совета Безопасности ООН. Об этом РБК заявили в МИД России, обвинив в развале соглашения США и европейские страны. В ведомстве подчеркнули, что «имевшиеся когда-то у МАГАТЭ вопросы к Тегерану, ради получения ответов на которые эти резолюции принимались, были окончательно сняты».

В декабре 2024 года страны «евротройки» — подписанты иранской ядерной сделки (Британия, Германия, Франция) заявили в Совбезе ООН, что при необходимости, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия, готовы инициировать так называемый механизм snapback («быстрое восстановление»), который вновь наложит на Тегеран международные санкции. Этот механизм прописан в начале соглашения о ядерной сделке (раздел «Применение положений предыдущих резолюций», п. 11). Там сказано, что любое государство-участник может сообщить СБ ООН «о существенном неисполнении обязательств» по соглашению, после чего совет может поставить на голосование проект резолюции «о продолжении режима прекращения действия положений».

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«Механизм восстановления ранее отмененных санкционных резолюций СБ ООН в отношении Ирана, который для краткости на Западе именуют snapback, создавался на случай, если Тегеран первым нарушит СВПД, — рассказали РБК в МИД России. — Очевидно, что иранская сторона не собиралась ничего нарушать и поэтому спокойно согласилась на включение в СВПД и резолюцию СБ ООН 2231 соответствующих положений». Там отметили, что snapback не был рассчитан на то, что США нарушат соглашение — «эти нарушения стали фундаментальным изменением, влияющим на модальности применения snapback и не позволяющим использовать его, не урегулировав ситуацию, связанную с упомянутыми неправомерными действиями Вашингтона».

В августе 2020 года США уже пытались воспользоваться этим механизмом: уходящая администрация Трампа внесла соответствующее предложение в СБ ООН. Тогда 13 из 15 членов Совбеза высказались против инициативы. Спустя месяц после голосования «евротройка» выпустила совместное заявление, в котором подчеркнула, что США перестали участвовать в СВПД 8 мая 2018 года, а потому их предложения в рамках договора не имеют юридической силы. В 2021 году администрация Джо Байдена отозвала инициативу, однако госсекретарь США в администрации Трампа Марко Рубио заявил, что Вашингтон к механизму snapback вернется. Согласно резолюции 2231, которая закрепляет положения СВПД, если все стороны выполняют свои обязательства, санкции с Ирана должны быть полностью сняты через десять лет после заключения сделки, то есть в октябре 2025 года; в этот же срок иранское досье должно быть окончательно закрыто в Совбезе.

«Дурной пример США оказался заразителен для европейских стран-участниц СВПД, а также Евросоюза в целом, которые открыто встали на путь подрыва резолюции СБ ООН 2231, среди прочего и отказавшись в октябре 2023 года соблюдать свои обязательства, касающиеся отмены незаконных односторонних ограничений против ИРИ. Не обеспечив должное выполнение требований Совета Безопасности они, как и американская сторона, не вправе ставить вопрос о репрессалиях в отношении Ирана», — прокомментировали в МИД России намерение «евротройки» восстановить санкции ООН.

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Тегеран и «евротройка» периодически проводят консультации по СВПД — последняя такая встреча состоялась 13 января 2025 года в Женеве. Как сообщили в МИД Ирана, стороны обсудили снятие санкций и ядерную проблематику и договорились продолжать контакты. В Москве уверены, что «периодические рабочие консультации» Ирана с «евротройкой» или Евросоюзом не могут заменить работу в рамках СВПД или стать «новым переговорным процессом». «Скорее, речь идет о контактах по широкому кругу вопросов, причем не обязательно касающихся ядерной темы. Российско-иранский диалог на различных уровнях идет не менее интенсивно и носит предметный характер, — сказали РБК в МИД России. — Решать судьбу СВПД без России и Китая, стоявших у истоков этой важнейшей договоренности в любом случае невозможно. Наши подходы известны, они во многом были положены в основу проекта восстановительного пакета, который был торпедирован Западом. Что ж, если двигаться в этом направлении они не готовы, значит, так и останутся сидеть на «скамейке нарушителей», где им, видимо, комфортнее».

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), или иранская ядерная сделка — документ, согласно которому Иран в обмен на отмену международных санкций ограничивает свою ядерную программу, исключая создание ядерного оружия. Его подписали в Вене летом 2015 года — Иран с одной стороны и страны Е3/ЕС+3 (Британия, Германия, Франция/Евросоюз + Китай, Россия, США) с другой. В 2018 году президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из СВПД и введении против Ирана дополнительных санкций. Тегеран еще год соблюдал свои обязательства по соглашению, а в 2019-м заявил об их приостановке. При администрации Джо Байдена шли контакты о восстановлении соглашения, однако сделать это так и не удалось.

По оценке России, западные страны используют Иран «как некий искусственно созданный источник перманентной опасности, борьба с которым может вестись любыми средствами и за счет которого они могли бы закамуфлировать свою недоговороспособность и допущенные ими грубые нарушения требований Совета Безопасности». «Отсюда и агрессивная «раскрутка» мнимых угроз, связанных с иранской ядерной программой. Этим объясняется и их саботаж многосторонних усилий по реанимированию СВПД. Ведь Тегеран неоднократно сигнализировал о готовности вернуться к параметрам «ядерной сделки» при условии встречного синхронизированного движения со стороны Вашингтона, Лондона и Брюсселя, однако те на это не пошли», — резюмировали в российском МИДе.

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Екатерина Постникова Екатерина Постникова
ядерная сделка ядерная сделка по Ирану Иран Тегеран
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