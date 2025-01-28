Москва назвала «давно отжившими» санкции ООН против Ирана

Европейские страны и США заявляют, что готовы запустить механизм, который восстановит санкции Совбеза ООН в отношении Ирана. Россия обвиняет их в разрушении ядерной сделки и считает, что на введение санкций СБ у них нет права

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Развал ядерной сделки с Ираном (или Совместного всеобъемлющего плана действий, СВПД) не может быть основанием вменять Тегерану требования «давно отживших санкционных резолюций» Совета Безопасности ООН. Об этом РБК заявили в МИД России, обвинив в развале соглашения США и европейские страны. В ведомстве подчеркнули, что «имевшиеся когда-то у МАГАТЭ вопросы к Тегерану, ради получения ответов на которые эти резолюции принимались, были окончательно сняты».

В декабре 2024 года страны «евротройки» — подписанты иранской ядерной сделки (Британия, Германия, Франция) заявили в Совбезе ООН, что при необходимости, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия, готовы инициировать так называемый механизм snapback («быстрое восстановление»), который вновь наложит на Тегеран международные санкции. Этот механизм прописан в начале соглашения о ядерной сделке (раздел «Применение положений предыдущих резолюций», п. 11). Там сказано, что любое государство-участник может сообщить СБ ООН «о существенном неисполнении обязательств» по соглашению, после чего совет может поставить на голосование проект резолюции «о продолжении режима прекращения действия положений».

«Механизм восстановления ранее отмененных санкционных резолюций СБ ООН в отношении Ирана, который для краткости на Западе именуют snapback, создавался на случай, если Тегеран первым нарушит СВПД, — рассказали РБК в МИД России. — Очевидно, что иранская сторона не собиралась ничего нарушать и поэтому спокойно согласилась на включение в СВПД и резолюцию СБ ООН 2231 соответствующих положений». Там отметили, что snapback не был рассчитан на то, что США нарушат соглашение — «эти нарушения стали фундаментальным изменением, влияющим на модальности применения snapback и не позволяющим использовать его, не урегулировав ситуацию, связанную с упомянутыми неправомерными действиями Вашингтона».

В августе 2020 года США уже пытались воспользоваться этим механизмом: уходящая администрация Трампа внесла соответствующее предложение в СБ ООН. Тогда 13 из 15 членов Совбеза высказались против инициативы. Спустя месяц после голосования «евротройка» выпустила совместное заявление, в котором подчеркнула, что США перестали участвовать в СВПД 8 мая 2018 года, а потому их предложения в рамках договора не имеют юридической силы. В 2021 году администрация Джо Байдена отозвала инициативу, однако госсекретарь США в администрации Трампа Марко Рубио заявил, что Вашингтон к механизму snapback вернется. Согласно резолюции 2231, которая закрепляет положения СВПД, если все стороны выполняют свои обязательства, санкции с Ирана должны быть полностью сняты через десять лет после заключения сделки, то есть в октябре 2025 года; в этот же срок иранское досье должно быть окончательно закрыто в Совбезе.

«Дурной пример США оказался заразителен для европейских стран-участниц СВПД, а также Евросоюза в целом, которые открыто встали на путь подрыва резолюции СБ ООН 2231, среди прочего и отказавшись в октябре 2023 года соблюдать свои обязательства, касающиеся отмены незаконных односторонних ограничений против ИРИ. Не обеспечив должное выполнение требований Совета Безопасности они, как и американская сторона, не вправе ставить вопрос о репрессалиях в отношении Ирана», — прокомментировали в МИД России намерение «евротройки» восстановить санкции ООН.

Тегеран и «евротройка» периодически проводят консультации по СВПД — последняя такая встреча состоялась 13 января 2025 года в Женеве. Как сообщили в МИД Ирана, стороны обсудили снятие санкций и ядерную проблематику и договорились продолжать контакты. В Москве уверены, что «периодические рабочие консультации» Ирана с «евротройкой» или Евросоюзом не могут заменить работу в рамках СВПД или стать «новым переговорным процессом». «Скорее, речь идет о контактах по широкому кругу вопросов, причем не обязательно касающихся ядерной темы. Российско-иранский диалог на различных уровнях идет не менее интенсивно и носит предметный характер, — сказали РБК в МИД России. — Решать судьбу СВПД без России и Китая, стоявших у истоков этой важнейшей договоренности в любом случае невозможно. Наши подходы известны, они во многом были положены в основу проекта восстановительного пакета, который был торпедирован Западом. Что ж, если двигаться в этом направлении они не готовы, значит, так и останутся сидеть на «скамейке нарушителей», где им, видимо, комфортнее».

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), или иранская ядерная сделка — документ, согласно которому Иран в обмен на отмену международных санкций ограничивает свою ядерную программу, исключая создание ядерного оружия. Его подписали в Вене летом 2015 года — Иран с одной стороны и страны Е3/ЕС+3 (Британия, Германия, Франция/Евросоюз + Китай, Россия, США) с другой. В 2018 году президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из СВПД и введении против Ирана дополнительных санкций. Тегеран еще год соблюдал свои обязательства по соглашению, а в 2019-м заявил об их приостановке. При администрации Джо Байдена шли контакты о восстановлении соглашения, однако сделать это так и не удалось.

По оценке России, западные страны используют Иран «как некий искусственно созданный источник перманентной опасности, борьба с которым может вестись любыми средствами и за счет которого они могли бы закамуфлировать свою недоговороспособность и допущенные ими грубые нарушения требований Совета Безопасности». «Отсюда и агрессивная «раскрутка» мнимых угроз, связанных с иранской ядерной программой. Этим объясняется и их саботаж многосторонних усилий по реанимированию СВПД. Ведь Тегеран неоднократно сигнализировал о готовности вернуться к параметрам «ядерной сделки» при условии встречного синхронизированного движения со стороны Вашингтона, Лондона и Брюсселя, однако те на это не пошли», — резюмировали в российском МИДе.