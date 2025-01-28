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Глава Ростова-на-Дону подал в отставку

Глава Ростова-на-Дону Логвиненко подал в отставку
Алексей Логвиненко возглавил ростовскую администрацию в 2019 году. Накануне он написал заявление об отставке, которое сегодня рассмотрит городская дума
Алексей Логвиненко
Алексей Логвиненко (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко подал заявление об уходе в отставку по собственному желанию, следует из проекта постановления, которое рассмотрят на заседании городской думы 28 января. Документ опубликовал портал 161.ru.

Представитель гордумы уточнил, что Логвиненко написал заявление накануне, передает «РИА Новости».

Согласно проекту постановления, временно исполняющим обязанности главы администрации Ростова станет Александр Скрябин, которого сегодня назначили первым заместителем мэра. С конца 2020 года он занимал пост заместителя губернатора области, а с сентября 2023-го — первого зама. До этого Скрябин уже работал в ростовской мэрии, откуда ушел в заксобрание региона.

Алексей Логвиненко опроверг отставку с должности главы Ростова-на-Дону
Общество
Алексей Логвиненко

Сообщения об отставке Логвиненко появились в середине января. В частности, 161.ru передавал, что тот написал заявление, но «пока остается на посту». Тогда чиновник эту информацию не подтвердил, указав, что не писал никаких заявлений и его полномочия истекают в октябре 2025 года. Он отмечал, что досрочная отставка возможна только по решению гордумы.

Логвиненко занял пост главы Ростова в 2019 году. До прихода в администрацию он служил в МВД и работал на руководящих должностях в разных организациях.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Ростов-на Дону глава администрации отставка Гордума
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