Алексей Логвиненко опроверг отставку с должности главы Ростова-на-Дону

Алексей Логвиненко (Фото: Григорий Сысоев / Фотохост-агентство РИА Новости)

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко опроверг информацию о том, что он покидает занимаемый пост.

«Заявление я не писал, полномочия истекают 25 октября. Принять решение об отставке сможет только городская дума. А так в жизни все бывает», — сказал Логвиненко в беседе с корреспондентом «РБК Ростов» на встрече с представителями СМИ, посвященной Дню российской печати.

Об отставке Логвиненко, в частности, сообщал местный портал 161.ru со ссылкой на источники. Они сообщали, что Логвиненко написал заявление, но «пока остается на посту». Один из источников издания сообщал, что мэр проработает две недели. В свою очередь, начальник управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ Мария Петрова в беседе с корреспондентом «РБК Ростов» заявила, что градоначальник находится на своем рабочем месте.



Алексей Логвиненко — уроженец Таганрога. Ему 51 год. Он занимает должность главы Ростовской администрации с октября 2019 года. До этого служил в МВД, работал на руководящих должностях в различных организациях и занимал должность заместителя и первого заместителя градоначальника Ростова-на-Дону.