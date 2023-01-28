Рамзан Кадыров ответил на слова националиста Карася об ударах по Грозному

Кадыров пошутил про бункер после слов украинца об ударах по Грозному

В ответ на заявление украинского националиста глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «наши снаряды и ракеты долетят до вас»

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал продолжить поиск и уничтожение «шайтанов» после слов украинского националиста Евгения Карася (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) об ударах по Грозному. Видео с комментарием Кадыров выложил в своем телеграм-канале.

«Я тут прочитал заявление какого-то шнурка, по-моему, Карасев, Карась, не знаю. Типа, что долетят их ракеты до Грозного. Я так испугался, не знаю куда себя деть. Уже бункер ищу», — пошутил он.

С угрозами ранее высказался лидер украинской националистической организации С14 (признана в России экстремистской и запрещена) Евгений Карась. Он сказал, что «кто сказал, что не прилетит по Рамзану Кадырову» или «в Грозный», передает УНИАН.

«Шайтаны, мы вас ищем везде, мы вас уничтожали, уничтожаем и будет уничтожать. Так что наши снаряды и ракеты долетят до вас», — заявил глава Чечни.

В 2019 году Басманный суд Москвы заочно арестовал Карася по делу о нападении на российское посольство в Киеве. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 360 УК России (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой) и по ст. 329 УК (надругательство над государственным флагом России).