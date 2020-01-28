Кремлевский куратор интернета покинет свой пост
Замглавы управления по общественным проектам администрации президента (АП) Алексей Гореславский покидает свой пост, пишет The Bell со ссылкой на два источника. Информацию об уходе Гореславского подтвердил РБК собеседник, близкий к Кремлю.
По данным The Bell, «к марту» нынешнего года Гореславский по поручению руководства АП возглавит новую некоммерческую организацию, которая займется «таргетированием политической информации в интернете» и работой «с системой инцидент-менеджмента» (контроль за реакцией региональных властей на жалобы граждан), эти же направления чиновник курировал в АП. Один из собеседников The Bell добавил, что организация будет доводить «актуальную информацию до населения».
Сам Гореславский сказал The Bell, что продолжает работать в АП, так как никаких распоряжений о его уходе не было.
Гореславский — бывший журналист и медиаменеджер, который, в частности, работал в структурах Александра Мамута: в 2014 году он возглавил Lenta.ru после ухода с поста главреда Галины Тимченко, а в 2016 году занял пост исполнительного директора по медиа в Rambler. В 2018 году Гореславский перешел на работу в АП.