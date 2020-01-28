Кремлевский куратор интернета покинет свой пост

Замглавы управления по общественным проектам АП Алексей Гореславский в марте покинет работу в Кремле. Он перейдет на работу в некоммерческую организацию, которая также займется проектами в Сети

Алексей Гореславский (Фото: Руслан Шамуков / ТАСС)

Замглавы управления по общественным проектам администрации президента (АП) Алексей Гореславский покидает свой пост, пишет The Bell со ссылкой на два источника. Информацию об уходе Гореславского подтвердил РБК собеседник, близкий к Кремлю.

По данным The Bell, «к марту» нынешнего года Гореславский по поручению руководства АП возглавит новую некоммерческую организацию, которая займется «таргетированием политической информации в интернете» и работой «с системой инцидент-менеджмента» (контроль за реакцией региональных властей на жалобы граждан), эти же направления чиновник курировал в АП. Один из собеседников The Bell добавил, что организация будет доводить «актуальную информацию до населения».

Сам Гореславский сказал The Bell, что продолжает работать в АП, так как никаких распоряжений о его уходе не было.

Гореславский — бывший журналист и медиаменеджер, который, в частности, работал в структурах Александра Мамута: в 2014 году он возглавил Lenta.ru после ухода с поста главреда Галины Тимченко, а в 2016 году занял пост исполнительного директора по медиа в Rambler. В 2018 году Гореславский перешел на работу в АП.