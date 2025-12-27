 Перейти к основному контенту
Торговая война США
Times узнала о подготовке визита Карла III в США для «очарования» Трампа

Times: Карл III и принц Уильям посетят США в 2026-м для очарования Трампа
Торговая война США
Лондон готовит визиты Карла III и принца Уильяма в США в 2026-м в рамках «кампании по очарованию» Трампа на фоне тупика в переговорах о торговой сделке, пишет Times. Приезд Карла станет первым с 2007-го визитом правящего монарха
Карл III и Дональд Трамп во время государственного&nbsp;визита президента США в Великобританию в сентябре
Карл III и Дональд Трамп во время государственного визита президента США в Великобританию в сентябре (Фото: Toby Melville / Getty Images)

В следующем году ожидается, что король Великобритании Карл III и принц Уильям совершат визиты в США, приуроченные к 250-летию независимости Америки, в рамках новой «кампании по очарованию» американского президента Дональда Трампа на фоне тупика в переговорах о торговой сделке, сообщает The Times со ссылкой на источник.

Сейчас ведутся активные переговоры и «весьма вероятно», что король посетит США в апреле, рассказал собеседник газеты. Times отмечает, что это станет первым визитом правящего британского монарха в Штаты почти за 20 лет: в 2007 году покойная королева Елизавета приезжала в США по приглашению тогдашнего президента Джорджа Буша-младшего.

По данным Times, премьер-министр Великобритании Кир Стармер не будет сопровождать Карла III, а представлять британское правительство, скорее всего, будет глава МИД Иветт Купер.

Принц Уэльский посетит Штаты позднее: он приедет во время чемпионата мира по футболу, который пройдет в Северной Америке с 11 июня по 19 июля, в качестве президента Футбольной ассоциации Великобритании. Times отмечает, что третий групповой матч сборной Англии состоится 27 июня, за неделю до Дня независимости США (4 июля). Не исключено, что визит принца Уильяма будет подготовлен так, чтобы он находился в Штатах на праздновании Дня независимости.

В материале говорится, что Белый дом еще не направлял приглашения королевской семье, а принц Уэльский еще не определился с планами по посещению чемпионата мира.

Посол Британии в Москве стал фаворитом на пост посла в Вашингтоне
Найджел Кейси

Британское правительство надеется, что визиты членов королевской семьи помогут сохранить «особые отношения» двух стран и стимулировать подписание полноценного торгового соглашения между странами. По информации Times, в Лондоне считают важным заключить сделку в начале 2026 года, прежде чем в США начнется серьезная борьба перед промежуточными выборами в ноябре. 

Трамп объявил о заключении торговой сделки с Великобританией в мае. По его словам, США получат $6 млрд доходов от 10-процентных пошлин и $5 млрд за счет новых экспортных возможностей для американских скотоводов, фермеров и производителей. В рамках государственного визита Трампа в Британию в сентябре страны заключили соглашение об инвестиция в сфере технологий. 

Однако торговые переговоры зашли в тупик из-за требования США предоставить американским фермерам более широкий доступ на британские рынки. В середине декабря Financial Times сообщила, что на фоне недовольства Вашингтон приостановил реализацию соглашения по технологиям.

Полина Мартынова
Карл III принц Уильям США Дональд Трамп Великобритания День независимости Чемпионат мира по футболу
Карл III Виндзор фото
Карл III Виндзор
монарх, Король Великобритании
14 ноября 1948 года
Уильям Виндзор фото
Уильям Виндзор
принц Уэльский
21 июня 1982 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
