СК обвинил экс-глав офисов Порошенко и Зеленского в гибели 123 человек
Следственный комитет России предъявил обвинения украинским гражданам Игорю Райнину и Андрею Богдану, которые в 2016–2019 и 2019–2020 годах возглавляли администрацию президентов Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Об этом сообщает СК.
Кроме того, они входили в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
«В результате их совместных преступных действий подконтрольные им боевики осуществили многочисленные обстрелы населенных пунктов Донбасса, в результате чего ранены и погибли 123 человека, в том числе 11 детей, разрушены более 390 объектов гражданской инфраструктуры. Принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых», — сказано в сообщении ведомства.
С 2014-го заведено 6025 уголовных дел против представителей руководства Украины, членов националистических объединений, сотрудников украинских силовых структур и военнослужащих ВСУ, сообщил первый замглавы СК Эдуард Кабурнеев. Фигурантов приговорили к длительному лишению свободы, в том числе 60 из них — пожизненно.
Полтора года назад было заведено только 2,5 тыс. таких уголовных дел. Глава СК Александр Бастрыкин считает, что фигурантов получится привлечь к ответственности: «Много представителей украинских вооруженных формирований сдается в плен. Всех их мы проверяем на причастность к преступлениям против гражданского населения и российских военнослужащих. И при подтверждении информации принимаем соответствующие процессуальные решения».
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