NYT рассказала о проблемах США с ключевыми партнерами

Партнеры США действуют вопреки продвигаемым Байденом ценностям, пишет NYT. В Европе не поддержали жесткие санкции против России и не увеличили производство вооружений для Украины, а Индия увеличила импорт российской нефти

Отношения с партнерами США под руководством Джо Байдена были сложными, некоторые ключевые союзники действовали вопреки ценностям, которые отстаивал американский президент, в частности демократия и права человека, пишет The New York Times.

В пример газета приводит войну Израиля с палестинской исламистской группировкой ХАМАС в секторе Газа. Из-за действий на этой территории израильская сторона подверглась критике, а ЮАР подала в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге иск против Израиля, назвав действия Тель-Авива геноцидом. В ноябре МУС выдал ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта. CNN отмечал, что это первый случай, когда МУС выдал ордер на арест близкого союзника США.

Кроме того, проблемы возникли и в связи с конфликтом на Украине, в котором Вашингтон поддерживает Киев. Так, европейские страны «не могут или не хотят» применять жесткие санкции в отношении России, а крупнейшие демократические государства Европы не смогли увеличить производство вооружений до уровня, который мог бы компенсировать любое будущее сокращение военной помощи США Украине, отмечает NYT. Это может быть особенно проблематично с учетом критики поставок оружия Киеву преемником Байдена — Дональдом Трампом (вступит в должность 20 января).

Другие партнеры США, в частности Индия и страны Персидского залива, нарастили импорт российской нефти, пишет газета. Индия стала крупнейшим импортером российской сырой нефти, после того как ЕС ввел санкции против Москвы — на Россию приходится более трети импорта энергоносителей в Индию. Вице-премьер Александр Новак говорил, что в 2023 году поставки нефти в Индию выросли в два раза, до примерно 90 млн т.

«Проблема в том, что недавние беспорядки среди некоторых союзников США лишь подчеркивают несовершенство демократий, в то время как Байден сделал демократию путеводной звездой своей внешней и, можно сказать, внутренней политики», — считает старший научный сотрудник исследовательского Центра Стимсона Эмма Эшфорд.

Неделей ранее Bloomberg написал, что союзники США считают, что из-за позиции Байдена по Украине Киев ожидает «горькое урегулирование». Экс-министр обороны Великобритании Грант Шэппс отметил, что американский президент поддерживал Украину, однако «у него был очень осторожный подход и слишком нерешительный, он сдерживал предоставление помощи».

Москва осуждает военную помощь Киеву, заявляя, что это лишь затягивает конфликт, но не изменит его исхода.