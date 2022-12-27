Росавиация: Сирия пока не предоставила гарантии безопасного пролета для авиакомпаний

Росавиация напомнила об условии открытия полетов над Сирией

Власти Сирии пока не предоставили гарантии безопасного пролета российскими авиакомпаниями, подчеркнули в Росавиации. Ранее служба гражданской авиации Сирии заявила, что разрешение на полеты Москва получила

Фото: Juan Medina / Reuters

Россия должна получить от Сирии гарантии безопасного пролета российскими авиакомпаниями сирийской территории, пока таких гарантий не поступало. Об этом говорится в сообщении Росавиации, поступившем в РБК.

В Сирии продолжает сохраняться напряженная ситуация из-за вооруженного конфликта, в связи с чем вопрос осуществления полетов гражданских самолетов российских авиакомпаний в воздушном пространстве страны требует комплексной оценки, подчеркнули в ведомстве.

Росавиация направляла по дипломатическим каналам обращения в адрес авиационных властей Сирии о необходимости предоставления гарантии безопасных пролетов российских судов.

«До настоящего времени ответа от Сирийской стороны <...> не поступало», — подчеркнули в Росавиации.

Ранее 27 декабря глава службы гражданской авиации арабской республики Басем Мансур сообщил, что российским гражданским самолетам разрешено летать через воздушное пространство страны.

По его словам, правительство Сирии выдало разрешение сразу же, как служба гражданской авиации России обратилась к сирийским властям. Мансур добавил, что Дамаск попросил Москву предоставить график полетов для создания воздушных коридоров, но ответ пока не поступил.

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