Минобороны сообщило об уничтожении обстреливавшего Донецк орудия

Артиллерийскую систему М777 нашли и уничтожили в районе Нетайлово

Артиллерийская система М777 (Фото: Lance Cpl. Davin Tenbusch / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Минобороны России сообщило, что в районе населенного пункта Нетайлово (к юго-западу от Авдеевки в ДНР) удалось выявить и уничтожить вместе с расчетом американскую артиллерийскую систему М777, из которой велись обстрелы жилых кварталов Донецка. Еще одна такая же система была уничтожена в районе Преображенки (Запорожская область).

Помимо этого, в военном ведомстве рассказали об ударах по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Песчаное (ЛНР), Торское, Пречистовка и Успеновка (ДНР).

На донецком направлении в ходе успешных наступательных действий нанесено поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. В районе Краматорска нанесен удар по запасному командному пункту 80-й десантно-штурмовой бригады.

В Минобороны отчитались об ударах по украинской артиллерии на различных направлениях. Так, в районе Невского (ЛНР) и Северска (ДНР) уничтожены боевая машина РСЗО «Ураган» и две машины РСЗО «Град». В районах населенных пунктов Красногоровка и Пречистовка (ДНР) уничтожены две украинские самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», а в районах Купянска (Харьковская область), Великой Новоселки (ДНР) и Новогригоровки (Херсонская область) — четыре гаубицы «Мста-Б» и две гаубицы Д-20.