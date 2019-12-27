Трутнев попросил Медведева объявить выговор замглавы Минпромторга

Вице-премьер Трутнев счел, что замминистра промышленности Виктор Евтухов не выполнил его поручение, которое касается экспорта продуктов лесопереработки. Он попросит Дмитрия Медведева объявить выговор подчиненному

Виктор Евтухов (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев попросил премьер-министра Дмитрия Медведева объявить выговор замглавы Минпромторга Виктору Евтухову. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Трутнева.

На совещании по вопросам развития лесопромышленного комплекса Дальнего Востока вице-премьер поинтересовался у Евтухова, выполнено ли поручение Трутнева по итогам прошлой встречи — снять верхний предел ограничения на максимальный объем вывоза продукции лесопереработки. Евтухов ответил отрицательно и пояснил, что в Минпромторге считают действующие ограничения необходимыми.

«Плохо. <...> Я прошу в протоколе [заседания] представить предложение об объявлении вам выговора за то, что вы не выполняете решение заместителя председателя правительства», — заявил вице-премьер (цитата по «РИА Новости»). Он уточнил журналистам, что будет просить о выговоре Евтухову премьер-министра Дмитрия Медведева.

РБК направил запрос в Минпромторг.