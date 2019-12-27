Песков назвал слухами версию о теракте при взрыве дома в Магнитогорске

Кремль не видит повода для возвращения к вопросу о причинах взрыва в Магнитогорске в декабре 2018 года: там взорвался газ, заявил Песков. При взрыве погибли 39 человек

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Версия теракта как причины взрыва в доме в Магнитогорске в прошлом году не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом передает корреспондент РБК.

«Экспертная информация свидетельствует о том, что подобные слухи являются ничем кроме слухов, и не соответствуют действительности. Причиной этой трагедии стал взрыв газа», — сказал он. Песков добавил, что не видит в этом темы для обсуждения.

31 декабря 2018 года в жилом десятиэтажном доме в Магнитогорске произошел взрыв, из-за которого обрушился один из подъездов. В результате погибли 39 человек, около двух десятков жильцов были спасены из-под завалов.

Ответственность за трагедию на себя взяла запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство», однако Следственный комитет утверждал, что следов от взрывчатых веществ на месте происшествия обнаружено не было. Следователи призвали «не доверять сообщением террористических организаций» и уточнили, что в доме взорвался газ. Версию теракта, в частности, подробно описывал telegram-канал Baza.