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Украине впервые выплатили штраф за полеты над Крымом
После событий 2014 года Киев закрыл воздушное пространство над Крымом и начал выписывать тысячи штрафов за полеты над полуостровом. Впервые деньги удалось получить через 5 лет — перевозчик из Казахстана выплатил штраф добровольно
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, сообщило информационное агентство Минобороны Украины «Армiя Inform» со ссылкой на Государственную авиационную службу.

По данным агентства, речь идет о штрафе в размере примерно $5,9 тыс., который добровольно выплатила авиакомпания Euro-Asia-Air из Казахстана. В сообщении поясняется, что в августе 2019 года самолет компании пролетел над Крымом.

С момента вступления в силу запрета на полеты над полуостровом в 2014 году его нарушили более 200 тыс. раз. Однако Euro-Asia-Air стала первой компанией, которая выплатила штраф за нарушение.

Киев назвал первую оштрафованную за полеты над Крымом российскую компанию
Политика

После присоединения Крыма к России в марте 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над полуостровом, который в Киеве считают оккупированной территорией. Таким образом, полеты авиакомпаний над территорией полуострова с точки зрения Киева считаются незаконными.

Первой российской авиакомпанией, которая получила штраф в размере в €354 тыс. за полеты в Крым, стала Nordwind Airlines. Всего ограничения нарушили более 40 компаний из России. По данным на 2018 год, им было выписано несколько десятков тысяч штрафов на сумму более $210 млн.

В Госавиаслужбе заявили «Армiя Inform», что общая сумма штрафов, наложенных на российские авиакомпании, составляет 13 млрд грн ($560 млн), в ведомстве рассчитывают, что случай с Euro-Asia-Air станет прецедентом и авиаперевозчики из России начнут погашать свои долги.

Авторы: Артём Губенко, Евгений Калюков
Теги: Крым, авиасообщение, штраф
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Украина выписала 20 тыс. штрафов российским авиакомпаниям
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