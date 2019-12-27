Украине впервые выплатили штраф за полеты над Крымом

После событий 2014 года Киев закрыл воздушное пространство над Крымом и начал выписывать тысячи штрафов за полеты над полуостровом. Впервые деньги удалось получить через 5 лет — перевозчик из Казахстана выплатил штраф добровольно

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, сообщило информационное агентство Минобороны Украины «Армiя Inform» со ссылкой на Государственную авиационную службу.

По данным агентства, речь идет о штрафе в размере примерно $5,9 тыс., который добровольно выплатила авиакомпания Euro-Asia-Air из Казахстана. В сообщении поясняется, что в августе 2019 года самолет компании пролетел над Крымом.

С момента вступления в силу запрета на полеты над полуостровом в 2014 году его нарушили более 200 тыс. раз. Однако Euro-Asia-Air стала первой компанией, которая выплатила штраф за нарушение.

После присоединения Крыма к России в марте 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над полуостровом, который в Киеве считают оккупированной территорией. Таким образом, полеты авиакомпаний над территорией полуострова с точки зрения Киева считаются незаконными.