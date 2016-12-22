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Премьер Украины посоветовал главе «Укроборонпрома» искать другую работу
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Премьер Украины посоветовал главе «Укроборонпрома» искать другую работу
Украинский кризис, 27 дек, 14:36
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Премьер Украины посоветовал главе «Укроборонпрома» искать другую работу
Владимир Гройсман отказался работать с главой государственного оборонного концерна и посоветовал ему написать заявление об увольнении. «Укроборонпром» не смог погасить долги по зарплатам сотрудникам судостроительного завода
Роман Романов (Фото: Алексей Чумаченко / ИнА «Украинское фото»)

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман попросил главу «Укроборонпрома» Романа Романова уйти со своей должности, передает агентство УНН. Просьба Гройсмана связана с тем, что предприятие не смогло погасить сотрудникам задолженность по зарплате.

«Я сегодня подпишу представление на имя президента, а советую руководителю «Укроборонпрома» сегодня уволиться самостоятельно. Больше с вами работать я не буду. Сказано, не сделано — до свидания. Ищите другую работу», — сказал глава украинского правительства.

29 ноября в южном украинском городе Николаеве протестовали сотрудники Николаевского судостроительного завода. Они требовали от руководства погасить им долги по зарплате, писало украинское издание «Корреспондент.net». Около 150 человек перекрыли одну из улиц города. Завод входит в состав «Укроборонпрома».

После этого 13 декабря Гройсман поручил руководству концерна погасить долги по зарплате перед сотрудниками завода. Премьер предупредил, что если проблема не будет решена до 25 декабря, то «будут соответствующие последствия».

Во вторник, 26 декабря, работники завода снова устроили акцию протеста, перекрыв одну из центральных улиц Николаева, передавал «Укринформ». Они настаивали, что задолженность им так и не погасили. «Мы ждали и надеялись. Но видим, что верить никому нельзя, поэтому мы сегодня снова здесь», — заявили протестующие.

По данным украинского портала «Сегодня», задолженность по зарплате превысила 58 млн грн (около 120 млн руб.). 

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Украина , Владимир Гройсман , долги по зарплате , «Укроборонпром»
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