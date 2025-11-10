Песков заявил, то у Лаврова «все нормально» и «он работает»

Сергей Лавров (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Глава МИД России Сергей Лавров продолжает исполнять свои обязанности в установленном порядке, сообщения западных СМИ об «опале» являются ложными. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так он прокомментировал сообщения — в частности, The Economic Times и The Independent — о том, что Лавров «впал в немилость», как писали издания, «из-за провала» саммита Владимира Путина с президентом Дональдом Трампом. В конце октября Finacial Times сообщала, что «бескомпромиссные» заявления Лаврова в ходе разговора с Рубио в сентябре вызвали сомнения США в продуктивности переговоров.

«Сергей Викторович продолжает работать, работать активно. Эти все сообщения абсолютно ложные. Не надо на них обращать внимания. Все нормально», — сказал Песков.

На прошлой неделе Лавров не присутствовал на оперативном совещании президента с постоянными членами Совета безопасности. По данным источников «Коммерсанта», дипломат «согласованно отсутствовал».

4 ноября было опубликовано распоряжение президента направить российскую делегацию в составе пяти человек на саммит G20 в Йоханнесбурге в конце ноября. Главой делегации в документе указан замруководителя президентской администрации Максим Орешкин, хотя с 2021 года эту позицию на саммитах «Двадцатки» занимал Лавров.