Военная операция на Украине
0

Песков заявил, то у Лаврова «все нормально» и «он работает»

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Глава МИД России Сергей Лавров продолжает исполнять свои обязанности в установленном порядке, сообщения западных СМИ об «опале» являются ложными. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так он прокомментировал сообщения — в частности, The Economic Times и The Independent — о том, что Лавров «впал в немилость», как писали издания, «из-за провала» саммита Владимира Путина с президентом Дональдом Трампом. В конце октября Finacial Times сообщала, что «бескомпромиссные» заявления Лаврова в ходе разговора с Рубио в сентябре вызвали сомнения США в продуктивности переговоров.

«Сергей Викторович продолжает работать, работать активно. Эти все сообщения абсолютно ложные. Не надо на них обращать внимания. Все нормально», — сказал Песков.

На прошлой неделе Лавров не присутствовал на оперативном совещании президента с постоянными членами Совета безопасности. По данным источников «Коммерсанта», дипломат «согласованно отсутствовал».

4 ноября было опубликовано распоряжение президента направить российскую делегацию в составе пяти человек на саммит G20 в Йоханнесбурге в конце ноября. Главой делегации в документе указан замруководителя президентской администрации Максим Орешкин, хотя с 2021 года эту позицию на саммитах «Двадцатки» занимал Лавров.

Анастасия Лежепекова
Дмитрий Песков Сергей Лавров Дональд Трамп МИД
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года

