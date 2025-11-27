В Польше назвали Эльблонг, Быдгощ и Гдыню потенциальными целями нападения

Аналитики оценили угрозы, с которыми могут столкнуться польские города в случае военной опасности, и готовность местных властей. По их мнению, в первую очередь риски существуют для столицы, промышленных и портовых районов

Национальный банк развития Польши (Bank Gospodarstwa Krajowego, BGK) назвал города, которые наиболее подвержены риску нападения в случае войны, передает Wyborcza.

Речь не идет о том, какие города «Россия может атаковать первыми», подчеркивают аналитики. В докладе даются рекомендации по повышению готовности к угрозе боевых действий. Всего эксперты BGK рассмотрели риски четырех угроз: стихийные бедствия, гуманитарные угрозы, угрозы здоровью и военные угрозы. К последним отнесли боевые действия, гибридные операции, дезинформацию и кибератаки.

Военную угрозу для Варшавы оценили в 85 баллов из 90, готовность — в 51 балл из 60. Гданьск получил 70 и 45 баллов соответственно, Эльблонг — 53 и 32, Гдыня — 51 и 38, Белосток — 51 и 36, Плоцк — 49 и 46, Вроцлав — 37 и 44, Краков — 49 и 44, Быдгощ — 41 и 38.

«Очевидно, что наибольшему военному риску подвергнется столица, затем следуют города с ключевой инфраструктурой и города, расположенные вблизи восточной границы. В связи с этим высокий рейтинг у портового Гданьска, промышленного Эльблонга, Белостока, а также портовых Гдыни и Плоцка с их нефтеперерабатывающим заводами», — объяснил директор отдела исследований и анализа банка Матеуш Валевский.

Российские власти исключают возможность нападения на страны НАТО. «Мы не заинтересованы в Польше, Латвии или где-либо еще. Зачем нам это делать? У нас просто нет никакого интереса», — сказал президент Владимир Путин в начале 2024 года.