Владельцы прав на песни Цоя и «Агаты Кристи» потребовали удалить аккорды

В издательствах уточнили РБК, что владельцы популярного в России сайта с аккордами не заключили соглашение на использование песен авторов, чьи интересы они представляют

Основатель рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Популярный сайт с гитарными аккордами Amdm.ru удалил подборы к композициям «Кино», «Наутилуса Помпилиуса», «Агаты Кристи» и «Зиверт». В сообщении на сайте говорится, что удаление контента произошло из-за требований правообладателя.

«ООО «Первое музыкальное издательство» и ООО «Национальное музыкальное издательство» потребовали, чтобы мы удалили композиции, на которые у них есть авторские права, либо заплатили им 500 000 руб. за каждые 100 песен из их списка в год. А именно на композиции группы «Кино», «Наутилус Помпилиус», «Агата Кристи», «Зиверт», — сказано в сообщении.

В пресс-службе ООО «Первое музыкальное издательство» и ООО «Национальное музыкальное издательство» подтвердили РБК, что действительно являются правообладателями как авторских, так и смежных (исполнительских) прав на использование всех музыкальных произведений и текстов удаленных с Amdm.ru песен, поскольку «в настоящее время с авторами этих произведений или их наследниками заключены и являются действующими надлежащие договоры».

Там также отметили, что согласно законодательству России они вправе запрещать третьим лицам распространять, аранжировать или размещать в интернете любые музыкальные произведения, правообладателями которых являются издательства.

«Кроме того, в соответствии со ст. 1259 ГК РФ авторские права распространяются на произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, а также на часть произведения, на его название и т.д. Это значит, что любые звуковые аккорды из музыкальных произведений являются частью этого музыкального произведения», — добавили в пресс-службе компаний.

Основатель и лидер рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов пояснил РБК, что «Первое музыкальное издательство» действительно является агентом группы, однако ситуацию с сайтом, где выложены гитарные аккорды, он назвал «глупой и нелепой».

«Они много лет не замечали этого, а сейчас вдруг заметили. Во-первых, это некоммерческий сайт, и цены, которые они [издательство] выставляют, совершенно неуместны. И если следовать этому, нужно еще прошерстить все соцсети, где опубликованы фрагменты текстов. То есть это, мне кажется, какая-то странная выходка, которая мне совершенно непонятна», — заявил Самойлов.

По его словам, авторы «Агаты Кристи» непосредственного отношения к этим штрафам не имеют — это инициатива «Первого музыкального издательства»: «И куда эти штрафы идут, вообще непонятно».