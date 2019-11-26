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Лавров посоветовал не делать поспешных выводов после рекомендаций WADA
Сергей Лавров (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя возможные санкции WADA по отстранению России от участия в спортивных мероприятиях, заявил о желающих поставить страну в положение «обороняющейся» и «обвиняемой» во всех областях международной жизни. Об этом глава МИДа сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с исландским коллегой Гудлёйгуром Тором Тордарсоном, которая транслировалась в Twitter ведомства.

«Везде Россия что-то нарушает или делает нечто невыгодное одной или нескольким западным странам», — отметил Лавров. По их мнению, чем больше подобных решений выносится, тем больше становится антироссийских аргументов, добавил министр.

В то же время он подчеркнул, информация о возможных санкциях в отношении российских спортсменов «пока только рекомендация комитета», и призвал не делать сейчас «каких-то поспешных выводов».

25 ноября комитет по соответствию (CRC) рекомендовал Всемирному антидопинговому агентству отстранить Россию от участия в международных спортивных организациях на четыре года по причине манипуляций с данными московской антидопинговой лаборатории. Россияне смогут выступить на Олимпийских играх, которые состоятся в 2020 году в Токио, в нейтральном статусе.

 

Теги: Сергей Лавров, WADA, допинг, Россия
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