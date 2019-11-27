Медведев утвердил перестановки в руководстве Минтранса

Глава Росавтодора официально стал заместителем министра транспорта. И.о. главы Росморречфлота назначен Александр Пошивай

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Глава правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении временно исполняющего обязанности руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот). Им стал Александр Пошивай, который ранее был заместителем руководителя ведомства.

В свою очередь, прежний руководитель Росморречфлота Юрий Цветков был освобожден от должности, однако сохранил за собой пост заместителя главы Минтранса.

Заместителем министра транспорта также стал Андрей Костюк, сохранивший за собой должность главы Федерального дорожного агентства (Росавтодора).

Таким образом, утверждены изменения в регламенте Министерства транспорта. В прежней редакции существовала должность «заместителя министра — руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта». В нынешней — «заместитель министра — руководитель Федерального дорожного агентства».

Ставший заместителем министра Костюк в 2002–2006 годах работал в администрации Санкт-Петербурга, затем трудился в Федеральном управлении автомобильных дорог «Северо-Запад». Росавтодор он возглавил в сентябре 2018 года.