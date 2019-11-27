Контрразведка Чехии обвинила Россию в агрессивной шпионской деятельности

Вместе с Россией, по версии чешской спецслужбы, подобным поведением отличаются и китайские разведслужбы

Среди всех разведслужб, работающих на территории Чехии, самую активную и агрессивную деятельность ведут разведывательные службы России и Китая. Такой вывод содержится в докладе Службы безопасности и информации Чехии (BIS) по итогам 2018 года.

«На основе анализа полученной информации о деятельности всех разведывательных служб, работающих на нашей территории, было еще раз подтверждено, что наиболее активную и в то же время самую агрессивную деятельность выполняют разведывательные службы Российской федерации и Китайской народной республики», — сказано в документе.

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