МИД предупредил россиян о рисках задержаний в США из-за «похищения детей»

Граждане России, а в особенности женщины, должны тщательно взвешивать все риски при поездках в США, заявили в МИДе. Рекомендации даны с учетом «очередных рецидивов порочной практики» задержаний по обвинениям в похищении детей

Фото: Michael Probst / AP / ТАСС

МИД России рекомендовал гражданам тщательно взвешивать все риски при совершении поездок в США. Предупреждение связано с риском задержания американскими правоохранителями по обвинению в «похищении собственных детей при вывозе из страны».

В ведомстве обратили внимание на участившиеся в последнее время случаи задержаний на территории США российских граждан, прежде всего женщин, по обвинениям в похищении несовершеннолетних детей, рожденных в браках с американцами. МИД назвал подобные обвинения «абсурдными», а случаи задержания — «очередными рецидивами порочной практики».

В качестве примера МИД привел случай задержания россиянки в аэропорту Нью-Йорка весной 2025 года. Бывший муж обвинил женщину в незаконном вывозе их дочери. При этом в свидетельстве о рождении ребенка американского образца имя мужчины указано не было — в графе «отец» стоит прочерк, отметили в ведомстве.

Основанием для задержания, по информации МИДа, стали предъявленные экс-супругом результаты ДНК-экспертизы. Второй ребенок россиянки, за которым она прилетела в США, когда ее задержали, находится с отцом. «По большому счету, если называть вещи своими именами, речь идет о захвате россиянки в заложники с целью возвращения в США ее дочери», — говорится в сообщении.

В МИДе заявили, что российская сторона будет добиваться освобождения женщины, но «конфликтную ситуацию необходимо решать в цивилизованной правовой форме». Сейчас на связи с женщиной находится посольство России в Вашингтоне, ее дочь живет в России у бабушки.

«Российским гражданам — и прежде всего соотечественницам, оказавшимся в схожих жизненных ситуациях, настоятельно рекомендуется тщательно взвешивать все риски при совершении поездок в США. А лучше — воздерживаться от них», — заключили в МИДе.