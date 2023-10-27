Борисов заявил о неконкурентоспособности российской индустрии спутников

В США могут производить 3 тыс. спутников в год, в Китае — до 1,5 тыс., а в России — 40, объяснил Борисов. Россия должна перейти на конвейерное производство космических аппаратов, считает он

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В России нужно кардинально менять модель российской индустрии спутников, сейчас она неконкурентоспособна, заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в интервью «России 24».

«В США производственные мощности позволяют создавать около 3 тыс. аппаратов в год. В Китае создано шесть производств, которые сегодня в состоянии производить около 1200–1500 аппаратов в год. А мы только 40. Вот сравните. Неконкурентоспособны. Перед нами стоит грандиозная задача перевернуть ситуацию», — сказал Борисов.

По его словам, мировая космическая группировка насчитывает свыше 8,9 тыс. спутников, она выросла за последние десять лет примерно в десять раз. Российская же орбитальная группировка насчитывает около 220 спутников, то есть это около 2,5%, добавил Борисов.

При этом сама индустрия изменилась: от запуска тяжелых дорогостоящих спутников она перешла к созданию многоспутниковых группировок, где надежность предоставления услуг зависит не от отдельного аппарата, а от самой группировки, пояснил глава «Роскосмоса». Он отметил, что компания Starlink, например, делает более дешевые спутники и быстро восполняет группировку при выходе из строя одного из аппаратов. Ее группировка приближается к 4 тыс.

«Мы к этому оказались не готовы. Сегодня все спутникостроительные фирмы отрасли в состоянии производить около 40 спутников в год», — говорит Борисов. По его словам, сборка одного аппарата идет около 18 месяцев на территории предприятия, при таких условиях невозможно создавать многоспутниковые группировки, поэтому надо менять модель и переходить к конвейерному производству.

Накануне президент России Владимир Путин поручил обеспечить массовый запуск спутников и «радикально снизить» стоимость доставки космических аппаратов на орбиту. Глава государства потребовал наладить серийное производство космических аппаратов и перейти к конвейерной сборке.