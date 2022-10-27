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Военная операция на Украине ,  

Минобороны заявило об уничтожении завода с ракетным топливом на Украине

Минобороны России: войска сорвали наступление ВСУ в Херсонской и Николаевской областях
Завод находился в Днепропетровской области, там также производились взрывчатые вещества. Российские войска отразили наступления ВСУ на купянском, краснолиманском и николаево-криворожском направлениях, добавили в Минобороны

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Российские вооруженные силы уничтожили в районе Павлограда (Днепропетровская область) украинское оборонное предприятие по производству твердого ракетного топлива, взрывчатых веществ и пороха, сообщили в Минобороны.

Военные отразили атаки ВСУ на трех направлениях.

  • На купянском направлении украинская сторона атаковала позиции российских подразделений в направлении Николаевки и Орлянки. Вооруженные силы России уничтожили до 60 украинских солдат, один танк, шесть боевых бронированных машин и три пикапа.
  • На краснолиманском направлении ВСУ пытались наступать в направлении Червонопоповки, но российские войска остановили «выдвигавшиеся подразделения противника». Уничтожены более 120 военных, три танка, четыре бронированные машины и четыре пикапа.
  • На николаево-криворожском направлении две усиленные ротные тактические группы ВСУ атаковали позиции российских войск в направлении населенных пунктов Малая Александровка Херсонской области и Терновые поды Николаевской. «В результате огневого поражения наступление противника сорвано. Подразделения ВСУ отброшены на исходные рубежи. Уничтожены более 60 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и семь автомобилей», — заявляют в военном ведомстве.

Авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по четырем пунктам управления ВСУ в Харьковской и Херсонской областях и ДНР.

Как заявили в Минобороны России, в Запорожской области сбит украинский вертолет Ми-8. Средства ПВО за сутки уничтожили четыре беспилотника в Херсонской области и ДНР. Сбиты шесть снарядов HIMARS вблизи поселка Антоновка Херсонской области.

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