CNN узнал о подготовке ведомств в США к беспорядкам на фоне выборов

Для оказания помощи готовятся офицеры погранично-таможенной службы и иммиграционно-таможенной полиции. При этом «определенных разведданных о некой угрозе насилия» нет, уточнили в Министерстве внутренней безопасности

Дональд Трамп (Фото: Leah Millis / Reuters)

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США готовится к возможным беспорядкам на фоне предстоящих президентских выборов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновников.

По словам собеседников агентства, речь идет о подготовке офицеров погранично-таможенной службы и иммиграционно-таможенной полиции.

Команды могут быть привлечены, чтобы помочь с охраной федеральных зданий, уточнил чиновник иммиграционной и таможенной полиции.

«У нас есть подготовленные команды, если возникнет необходимость», — приводит CNN слова исполняющего обязанности заместителя министра МВБ Кена Куччинелли. При этом в ведомстве «нет никаких определенных разведданных о некой угрозе насилия», уточнил он.

В начале октября The Washingthon Post со ссылкой на источники писала, что к возможным общественным беспорядкам в день президентских выборов готовятся Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований. Возможность беспорядков на прошлой неделе также допустил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. Один из заместителей начальника органов правопорядка города Терри Монахан сообщил, что с 26 октября полиция Нью-Йорка привлечет дополнительно сотни своих сотрудников для предотвращения возможных инцидентов на избирательных участках и в общественных местах.