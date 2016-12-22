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Иранские военные пригрозили сбить вертолеты ВМС США в Персидском заливе
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Иранские военные пригрозили сбить вертолеты ВМС США в Персидском заливе
Политика, 18:59
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Иранские военные пригрозили сбить вертолеты ВМС США в Персидском заливе
26 октября в Персидском заливе во время радиообмена с американскими моряками с корабля Essex иранцы пригрозили сбить вертолеты, находившиеся в воздухе. Инцидент произошел в присутствии командующего войсками США на Ближнем Востоке
Вертолеты CH-46E Sea Knight взлетают с палубы десантного корабля Essex (Фото: Reuters)

Корабли Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции и десантный корабль ВМФ США USS Essex оказались вовлечены в несколько инцидентов в Персидском заливе, сообщает NBC News. В этот момент на борту корабля находился глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) генерал Джозеф Вотель.

На борту корабля находились и американские журналисты, зафиксировавшие инцидент. В пятницу, 26 октября, к Essex приблизились шесть иранских быстроходных катеров. Один из них подошел к американскому десантному кораблю на расстояние 300 м. После этого иранские моряки по радио потребовали от Essex идентифицировать себя. Вслед за тем как американские моряки исполнили их требование, иранские катера продолжили маневрировать близ Essex. Капитан корабля назвал их действия «безопасными и профессиональными», однако отметил, что поведение иранских моряков представляется ему «раздражающим».

Капитан Брайан Мутти также отметил, что в ходе радиообмена иранские моряки резко отреагировали на присутствие в воздухе вертолетов, отправленных с Essex для наблюдения за катерами. Иранцы пригрозили открыть огонь по американским вертолетам, если они продолжат полеты.

Американские и иранские моряки регулярно становятся участниками конфликтных инцидентов в районе Персидского залива. В 2016 году иранский катер, приблизившийся на опасное расстояние к сторожевику ВМС США, вынудил американский корабль сменить курс. В июле 2017 года очередное сближение иранского и американского судов закончилось стрельбой: корабль ВМС США Thunderbolt открыл предупредительный огонь по курсу патрульного судна КСИР.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Персидский залив , Иран
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