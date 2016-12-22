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США отчитались об успешных тестах по перехвату ракет средней дальности
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США отчитались об успешных тестах по перехвату ракет средней дальности
Политика, 05:26
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США отчитались об успешных тестах по перехвату ракет средней дальности
Перехват был осуществлен с помощью системы ПРО Aegis с эсминца USS John Finn у Гавайских берегов. Это уже второе успешное подобное испытание американской противоракетной обороны за последние два месяца
Эсминец USS John Finn  (Фото: US Navy / Global Look Press)

Американские военные в пятницу, 26 октября, успешно сбили тестовую баллистическую ракету средней дальности в рамках испытания системы противоракетной обороны (ПРО) на боевых кораблях, которую они разрабатывают совместно с Японией. Об этом сообщает официальное издание Пентагона Stars and Stripes со ссылкой на заявление Агентства противоракетной обороны США (Missile Defense Agency, MDA).

Испытания проходили у западного побережья Гавайских островов c ракетного эсминца USS John Finn. Сообщается, что тестовая ракета была сбита ракетой класса SM-3 Block IIA, являющейся частью системы ПРО Aegis.

«Это — превосходное достижение и ключевая веха в возвращении SM-3 Block IIA», — приводятся в сообщении слова главы MDA, генерала Сэма Гривза. «Мои поздравления всей команде, включая наших моряков, отраслевых партнеров и союзников, которые помогли достичь этой важного события», — добавил он.

Издание отмечает, что это второе успешное испытание разрабатываемой США и Японией системы ПРО Aegis. В сентябре японский эсминец успешно сбил ракету также у Гавайских островов.

До этого, в январе, США провалили испытания по перехвату ракеты с помощью SM-3 Block IIA, напоминает издание. Тогда ракета была запущена с использованием наземной версии системы ПРО Aegis на Гавайях.

Автор: Мария Бондаренко.
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