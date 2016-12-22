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США поздравили Сенцова с присуждением ему премии Сахарова
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США поздравили Сенцова с присуждением ему премии Сахарова
Политика, 03:43
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США поздравили Сенцова с присуждением ему премии Сахарова
Поздравление принесла представитель Госдепа Хизер Нойерт. Вашингтон вновь призвал Россию немедленно освободить украинского режиссера, отбывающего наказание за подготовку терактов в Крыму
Хизер Нойерт (Фото: Alex Brandon / AP )

Соединенные Штаты поздравили осужденного в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму украинского режиссера Олега Сенцова с присуждением ему комитетом Европейского парламента правозащитной премии имени академика Сахарова. Поздравление от лица Госдепартамента США разметила на своей станице в Twitter официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт.

«Мы поздравляем Олега Сенцова с присуждением ему престижной европейской премии имени Сахарова, которая была названа в честь российского диссидента, который сильно пострадал в советские времена. Мы вновь призываем Россию немедленно освободить Сенцова и других политических заключенных, а также уважать свободу выражения мнений, которая является одним из прав человека», — сказано заявлении.

О том, что комитет Европарламента присудил Сенцову премию имени Сахарова «За свободу мысли», стало известно в минувший четверг, 25 октября. Объявляя имя лауреата редседатель Европарламента Антонио Таяни заявил, что Сенцов удостоился премии «за свое мужество и решительность». «Подвергая свою жизнь опасности, режиссер Олег Сенцов стал символом проводимой в России и во всем мире борьбы за свободу политзаключенных», — сказал Таяни. На соискание премии Сенцова выдвигала фракция «Европейской народной партии».

Европарламент присудил Сахаровскую премию Олегу Сенцову
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Сумма премии, которая вручается с с 1988 года, составляет €50 тыс. Церемония награждения состоится 12 декабря в Страсбурге. Адвокат Сенцова Дмитрий Динзе в беседе с РБК заявлял, что премию за режиссера получит его двоюродная сестра Наталья Каплан.

Приговор в отношении Сенцова был вынесен в 2015 году. Суд приговорил его к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Сенцов отбывает наказание в исправительной колонии на Ямале. С мая по октябрь Сенцов держал голодовку, требуя освободить заключенных в России украинских политзаключенных. 

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Олег Сенцов , Госдеп , Европарламент
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