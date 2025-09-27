 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Лавров заявил об «определенных надеждах» в диалоге с США

Лавров: Россия связывает «определенные надежды» с диалогом с США
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Москва видит в подходах администрации Трампа не только стремление к «реалистичным путям» урегулирования конфликта на Украине, но и «развивать прагматичное взаимодействие», отметил глава МИД
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Eduardo Munoz / Reuters)

Россия связывает «определенные надежды» с продолжением диалога с США, особенно после саммита на Аляске, заявил глава МИД Сергей Лавров на Генассамблее ООН.

По его словам, Москва видит в подходах администрации президента Дональда Трампа не только стремление способствовать поиску «реалистичных путей» урегулирования конфликта на Украине, но и «развивать прагматичное взаимодействие, не вставая в идеологическую позу».

Лавров отметил, что Россия из опыта общения с американской стороной исходит из того, Вашингтон хочет положить конец конфликту «на основе учета и ликвидации его первопричин». Он подчеркнул, что не сомневается в «искренней заинтересованности» Трампа в этом.

Лавров назвал сроки нового раунда консультаций с США по «раздражителям»
Политика
Сергей Лавров

Глава внешнеполитического ведомства объяснил «публичной дипломатией» слова американского лидера, сравнившего Россию с «бумажным тигром».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Радио РБК ранее также заявил, что глава Белого дома демонстрирует «политическую волю», участвуя в процессе урегулирования. Он также рассказал, что Владимир Путин и Дональд Трамп относятся друг к другу уважительно и общаются «на ты».

Песков не согласился со словами Трампа, заявив, что Россия «никак не тигр», а «все-таки больше ассоциируется с медведем». «Бумажных медведей не бывает. Россия — настоящий медведь», — подчеркнул он.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Сергей Лавров США Россия
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Материалы по теме
Лавров счел «политической слепотой» расчет Украины на границы 2022 года
Политика
Лавров заявил, что Россия никогда не направляет БПЛА и ракеты на ЕС
Политика
Лавров обвинил НАТО в попытке взять «в военное кольцо всю Евразию»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Аэропорт Волгограда временно закрыли для полетов Политика, 23:30
Трамп поручил отправить войска в Портленд для борьбы с протестами Политика, 23:15
За три часа над российскими регионами сбили 11 беспилотников Политика, 23:12
В Воронеже объявили тревогу из-за угрозы беспилотников Политика, 23:08
Лавров предостерег от попыток сбивать объекты в небе над Россией Политика, 23:05
Минобороны предложило изменить список болезней, запрещающих контракт Политика, 22:27
Лавров заявил о тревоге России из-за рассуждений о третьей мировой Политика, 22:21
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Лавров назвал упавшие в Польше БПЛА неспособными долететь из России Политика, 22:13
Лавров заявил об «определенных надеждах» в диалоге с США Политика, 22:02
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
Симоньян анонсировала последнее интервью Кеосаяна Общество, 21:30
Покер Глушенкова помог «Зениту» разгромить «Оренбург» Спорт, 21:29
Какая трансформация ждет российский рынок систем хранения данных Отрасли, 21:12
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 21:00