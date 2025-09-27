Лавров заявил об «определенных надеждах» в диалоге с США
Россия связывает «определенные надежды» с продолжением диалога с США, особенно после саммита на Аляске, заявил глава МИД Сергей Лавров на Генассамблее ООН.
По его словам, Москва видит в подходах администрации президента Дональда Трампа не только стремление способствовать поиску «реалистичных путей» урегулирования конфликта на Украине, но и «развивать прагматичное взаимодействие, не вставая в идеологическую позу».
Лавров отметил, что Россия из опыта общения с американской стороной исходит из того, Вашингтон хочет положить конец конфликту «на основе учета и ликвидации его первопричин». Он подчеркнул, что не сомневается в «искренней заинтересованности» Трампа в этом.
Глава внешнеполитического ведомства объяснил «публичной дипломатией» слова американского лидера, сравнившего Россию с «бумажным тигром».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Радио РБК ранее также заявил, что глава Белого дома демонстрирует «политическую волю», участвуя в процессе урегулирования. Он также рассказал, что Владимир Путин и Дональд Трамп относятся друг к другу уважительно и общаются «на ты».
Песков не согласился со словами Трампа, заявив, что Россия «никак не тигр», а «все-таки больше ассоциируется с медведем». «Бумажных медведей не бывает. Россия — настоящий медведь», — подчеркнул он.
