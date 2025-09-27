 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Лавров счел «политической слепотой» расчет Украины на границы 2022 года

Лавров: для Украины расчет на границы 2022 года был бы политической слепотой
Военная операция на Украине
Уже никто на возвращение к границам 2022 года не рассчитывает, считает глава МИД. Трамп ранее не исключил, что Киев при поддержке ЕС может вернуть все утраченные территории
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Eduardo Munoz / Reuters)

Рассчитывать на возвращение к границам 2022 года для Украины было бы «политической слепотой» и полным непониманием происходящего, заявил глава МИД Сергей Лавров на Генассамблее ООН.

«Насчет границ 2022 года — по-моему, уже никто на них не рассчитывает», — сказал Лавров.

Лавров не увидел у Киева и Европы стремления «договариваться по-честному»
Политика
Сергей Лавров

Президент США Дональд Трамп после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским не исключил, что Киев при поддержке ЕС может вернуть все утраченные территории и, «может быть, даже пойти дальше». По его словам, к такому заключению он пришел после «ознакомления и полного понимания военной и экономической ситуации». «При наличии времени, терпения, финансовой поддержки Европы и, в частности, НАТО сохранение первоначальных границ, с которых началась эта война, вполне возможно», — написал Трамп в Truth Social.

Телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что Киев и союзники, однако, считают, что смена риторики Трампа мало что значит, если тот не готов усилить давление на Москву. По словам собеседников, глава Белого дома до сих пор не предпринял важных шагов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Радио РБК связал изменение тона американского лидера со встречей с Зеленским. «Разумеется, господин Трамп услышал о том, что происходит, в версии Зеленского. И, по всей видимости, на этот момент эта версия и стала причиной такой оценки, которую мы слышали», — считает Песков.

