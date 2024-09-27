Глава управления Нацбанка Украины подрался с военным
Руководитель Управления по работе с проблемными активами Нацбанка Украины Павел Поляруш подрался с военнослужащим на парковке, сообщает «Страна».
Позднее украинская полиция сообщила, что на Поляруша составили протокол о вождении автомобиля в состоянии опьянения. «Страна» пишет со ссылкой на ведомство, что у чиновника изъяли пистолет.
Издание сослалось на слова военного с позывным Бессмертный. Мужчина снял видео на парковке, на котором сказал, что Поляруш «выскочил под колеса, перекрыл движение, начал драться, сказал из наградняка (наградного оружия. — РБК) прострелит мне ноги».
На этих же кадрах мужчина, похожий на Поляруша, снимает происходящее на телефон и говорит, что «это неправда». На видео можно увидеть двух человек, одетых в военную форму.
Позднее украинская полиция сообщила, что на Поляруша составили протокол о вождении автомобиля в состоянии опьянения. «Страна» пишет со ссылкой на ведомство, что у чиновника изъяли пистолет.
«Страна» со ссылкой на военнослужащего утверждает, что Поляруш был пьян. Автор видео говорит, что тот отказался проходить тестирование на содержание алкоголя в крови и потребовал компенсацию за разбитые очки (на видео действительно повреждены).
Поляруш работает в украинском Нацбанке с апреля 2023 года. До этого он занимал пост советника замминистра обороны.
По данным «Страны», Поляруш был главным претендентом на должность директора — распределителя Фонда гарантирования вкладов физлиц, после того как у предыдущего руководителя Светланы Рекрут истекли полномочия.
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