Суд арестовал руководителя проекта «Сибирской навигационной компании»

Фото: Владислав Шатило / РБК

Суд арестовал руководителя проекта ООО «Сибирская навигационная компания» Владислава Пыльского по делу о мошенничестве, сообщил Следственный комитет в телеграм-канале.

Пыльскому вменяют ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Фигуранта подозревают в поставке некачественной продукции военного назначения. По версии следствия, он вместе с соучастниками в 2022 году поставил в российские войска продукцию, которая не соответствовала техническим требованиям и потребностям заказчика. Ущерб государству от действий Пыльского и других фигурантов следствие оценило в 164 млн руб.

Пыльского задержали, а после — арестовали по ходатайству следствия. 164 млн руб., принадлежащие «Сибирской навигационной компании», также арестовали.

ООО «Сибирская навигационная компания (она же — ООО «СИБНК») зарегистрирована в Москве, ее генеральным директором, единственным учредителем и владельцем является Ступников Андрей Генадьевич, следует из базы данных «РБК Компании». Организация занимается производством летательных аппаратов, в том числе космических, соответствующего оборудования и ремонтом некоторых видов техники.

Пыльский Владислав Викторович является руководителем ООО «ЭВР», которая также специализируется на производстве летательных аппаратов, в том числе космических, соответствующего оборудования. Также она выпускает электронные печатные платы и коммуникационное оборудование.

Учредителями ООО «ЭВР», в свою очередь, выступают ООО «СИБНК» (владеет долей в 49%) и ООО «Центр управления городской аэромобильностью» (51%).

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