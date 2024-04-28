Одна из крупнейших колониальных держав отказалась выплачивать репарации

В период с XV по XIX век португальцами были похищены и насильно перевезены около 6 млн африканцев. На этой неделе президент страны Ребелу де Соуза призвал «оплатить расходы» за рабство, однако правительство его просьбу отвергло

Португальский парламент (Фото: Zuma / ТАСС)

Правительство Португалии — некогда одной из крупнейших колониальных держав — отказалось выплачивать репарации своим бывшим африканским колониям за зверства, совершенные португальцами в период с XV по XIX век, передает Reuters. Как отмечает агентство, в тот период около 6 млн африканцев были похищены и насильно перевезены португальцами для последующей продажи в рабство.

О необходимости возмещения ущерба бывшим колониям 24 апреля заявил президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза. Он подчеркнул, что страна несет ответственность за преступления в колониальную эпоху и призвал «оплатить расходы».

Однако португальское правительство инициативу президента не поддержало. В его заявлении говорится, что властям не стоит «углублять взаимные отношения, уважение к исторической правде и все более интенсивное и тесное сотрудничество, основанное на примирении братских народов». Там также указали, что на сегодняшней день нет «программы конкретных действий» по выплате репараций, и напомнили, что «этой линии придерживались и предыдущие правительства».

Колониальная эпоха Португалии длилась более пяти столетий. В числе ее колоний были Ангола, Мозамбик, Бразилия, Кабо-Верде, Сан-Томе и Принсипи, Восточный Тимор и некоторые территории в Азии, включая Макао. На пике территория колоний достигала 10,4 млн кв. км, уступая лишь Англии и Испании.

Деколонизация африканских стран, подконтрольных Лиссабону, началась в 1974 году, после того, как «революция гвоздик» свергла самую продолжительную фашистскую диктатуру в Европе. Тогда заговорщики из левого «Движения капитанов», младшие и средние офицеры подняли мятеж против режима Нового государства, ассоциируемого с личностью диктатора Антониу ди Салазара.

В прошлом году с призывом к бывшим колониальным державам рассмотреть возможность финансовых репараций в качестве компенсаций за работорговлю обратился генсек ООН Антониу Гутерриш. В его докладе в частности говорилось, что более чем за 400 лет 25–30 млн человек были насильственно вывезены из Африки. «Согласно международному праву в области прав человека, компенсация любого экономически оцениваемого ущерба, в зависимости от обстоятельств и пропорциональной тяжести нарушения и обстоятельствам каждого случая, также может представлять собой форму возмещения ущерба», — подчеркивал генсек.