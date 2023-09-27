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Сурков предрек России, США и Европе объединение в «Великий Север»

Владислав Сурков предрек России, США и Европе объединение в «Великий Север»
Победа России изменит и ее саму, и Запад и станет «новым шагом к интеграции Великого Севера», где страна выступит в качестве «солидера глобального триумвирата», считает бывший помощник президента
Владислав Сурков
Владислав Сурков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Россия, США и Европа в будущем объединятся в «Великий Север» — «триединый северный геополитический кластер», считает бывший помощник президента и экс-замглавы президентской администрации Владислав Сурков. Такое мнение он высказал в статье для «Актуальных комментариев».

«Наша победа изменит и нас, и так называемый Запад. Явится новым шагом к интеграции Великого Севера, где наша страна будет выступать как солидер глобального триумвирата», — пишет Сурков.

По его словам, это произойдет «нескоро» и «не в нашу смену». Возможность создать «большой северный союз» была упущена в начале нулевых, когда президент Владимир Путин предложил США подумать о вступлении России в НАТО, указал бывший помощник Путина. Однако предложение было отклонено, «скорее всего, из-за страха, что внутри нового контура безопасности Москва сможет оспаривать гегемонию Вашингтона и перехватывать рычаги влияния на «младших» членов альянса», отметил он.

«Дважды такие предложения не делаются. США продолжают жить своими хроническими фобиями и маниями. ЕС пока не самостоятелен, оставаясь расширенной версией Бизонии (неофи­ци­аль­ное назва­ние объ­е­ди­не­ния американской и британской зон ок­ку­па­ции Гер­ма­нии по­сле Второй ми­ро­вой вой­ны в 1947–1948 годах)», — продолжил Сурков.

Однако общее будущее России, США и Европы «предопределено общими корнями», уверен он.

«Предчувствие Севера» Сурков видит также в активном использования термина «глобальный Юг». «А юга ведь без севера не бывает», — добавил экс-помощник президента.

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В 2021 году Сурков писал в статье для этого же издания, что русское государство на протяжении веков сохранялось только благодаря «неустанному стремлению за собственные пределы». «Оно давно разучилось, а скорее всего, никогда и не умело выживать другими способами. Для России постоянное расширение не просто одна из идей, а подлинный экзистенциал нашего исторического бытия», — отмечал он. По его словам, Россия «не утратила имперских инстинктов» и сегодня. Сурков выражал уверенность, что Россия «получит свою долю в новом всемирном собирании земель».

В феврале прошлого года, перед началом военных действий на Украине, бывший помощник Путина высказывал мнение, что после распада СССР Россия без войн и поражений оказалась в границах Брестского мира, который заключили большевики с Германией в 1918 году, и что она не сможет долго оставаться в границах «похабного мира». Стране предстоит впереди «много геополитики», причем практической, отмечал он.

Сурков с конца 1990-х годов работал в администрации президента России, сначала в качестве заместителя главы руководителя, потом в качестве первого замглавы администрации. С декабря 2011 года по май 2013-го он занимал пост вице-премьера в правительстве. С декабря 2013 года был помощником Путина и курировал украинское направление.

В феврале 2020 года Путин уволил Суркова с поста помощника. Близкий к Суркову политолог Алексей Чеснаков тогда сообщал, что решение написать заявление об отставке было принято помощником президента из-за «смены курса на украинском направлении».

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Теги
Елена Чернышова
Владислав Сурков Россия США Европа
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