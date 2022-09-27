Запорожская ВГА оценила сроки интеграции в случае присоединения к России
Переходный период по интеграции Запорожской области в Россию после референдума может занять от одного года до пяти лет, заявил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».
На территории Запорожской области Украины, частично контролируемой российскими войсками, проходит референдум о вхождении в состав России. По словам Балицкого, предварительные результаты голосования будут известны вечером, а утром уже объявят окончательные данные. После этого, продолжил глава ВГА, он обратится к российским властям и будет ожидать решения Москвы. Затем будут подписаны документы, и Запорожская область войдет в состав России на правах региона.
«Потом наступает переходный период на примерно год, а может, три, может, даже пять — я пока точно не знаю. [Это зависит от того], как проголосует за это Госдума и как будет вынесено решение руководством Российской Федерации», — сказал Балицкий.
По его словам, в переходный период пройдут в том числе «этапы адаптации кадастровой земельной системы, реестровой системы собственности, налогового законодательства».
«Мы, конечно, по многим позициям очень готовы. Но есть целый ряд вопросов, которые необходимо будет пройти. А через год проведем выборы, тогда у нас уже будет выборная власть в полном объеме», — заявил глава ВГА. Он считает, что все необходимые процедуры будут завершены в течение года, «может быть, двух-трех лет, может, будет поэтапное вхождение».
Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской области и части Запорожской области (российские силы контролируют ее южную и центральную часть, но независимость ВГА планирует объявить в границах области) проходят с 23 по 27 сентября. Российские власти заявили, что поддержат решения, принятые на референдумах.
Украина утраченные территории считает оккупированными и не раз заявляла, что намерена их вернуть. Не изменилась ее позиция и после объявления о референдумах, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Западные страны, в том числе Германия, Франция и США, также предупредили, что не признают итогов голосования, а Евросоюз начал готовить новый пакет санкций.