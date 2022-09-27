Запорожская ВГА оценила сроки интеграции в случае присоединения к России

Балицкий: переходный период по интеграции Запорожья в Россию может занять от года до 5 лет

В ВГА ожидают, что переходный период займет от года до пяти лет. За это время пройдут «этапы адаптации кадастровой земельной системы, реестровой системы собственности и налогового законодательства», сказал Балицкий

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Переходный период по интеграции Запорожской области в Россию после референдума может занять от одного года до пяти лет, заявил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

На территории Запорожской области Украины, частично контролируемой российскими войсками, проходит референдум о вхождении в состав России. По словам Балицкого, предварительные результаты голосования будут известны вечером, а утром уже объявят окончательные данные. После этого, продолжил глава ВГА, он обратится к российским властям и будет ожидать решения Москвы. Затем будут подписаны документы, и Запорожская область войдет в состав России на правах региона.

«Потом наступает переходный период на примерно год, а может, три, может, даже пять — я пока точно не знаю. [Это зависит от того], как проголосует за это Госдума и как будет вынесено решение руководством Российской Федерации», — сказал Балицкий.

По его словам, в переходный период пройдут в том числе «этапы адаптации кадастровой земельной системы, реестровой системы собственности, налогового законодательства».

«Мы, конечно, по многим позициям очень готовы. Но есть целый ряд вопросов, которые необходимо будет пройти. А через год проведем выборы, тогда у нас уже будет выборная власть в полном объеме», — заявил глава ВГА. Он считает, что все необходимые процедуры будут завершены в течение года, «может быть, двух-трех лет, может, будет поэтапное вхождение».

Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской области и части Запорожской области (российские силы контролируют ее южную и центральную часть, но независимость ВГА планирует объявить в границах области) проходят с 23 по 27 сентября. Российские власти заявили, что поддержат решения, принятые на референдумах.

Читайте на РБК Pro Pro Экс-CEO Burberry: «Не имея контроля над всем, вы не контролируете ничего» Экс-CEO Burberry: «Не имея контроля над всем, вы не контролируете ничего» Статьи Pro Экзистенциальный ужас: почему Apple запугивает покупателей Экзистенциальный ужас: почему Apple запугивает покупателей Статьи Pro Комиссия по брони, положение мобилизованных: как действовать кадровикам Комиссия по брони, положение мобилизованных: как действовать кадровикам Статьи Pro 90 дней до остановки зарубежных систем кибербезопасности. Что делать 90 дней до остановки зарубежных систем кибербезопасности. Что делать Инструкции Pro Правда ли закаливаться полезно для здоровья Правда ли закаливаться полезно для здоровья Инструкции Pro Как изменилось поведение частных инвесторов при падении рынка акций Как изменилось поведение частных инвесторов при падении рынка акций Статьи Pro Как попасть в кадровый ИТ-резерв государства Как попасть в кадровый ИТ-резерв государства Инструкции Pro Morgan Stanley: лекарства от ожирения станут золотой жилой для бигфармы Morgan Stanley: лекарства от ожирения станут золотой жилой для бигфармы Прогнозы

Украина утраченные территории считает оккупированными и не раз заявляла, что намерена их вернуть. Не изменилась ее позиция и после объявления о референдумах, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Западные страны, в том числе Германия, Франция и США, также предупредили, что не признают итогов голосования, а Евросоюз начал готовить новый пакет санкций.