ООН сообщила о гибели почти 6 тыс. гражданских на Украине

Почти 6 тыс. мирных жителей погибли во время конфликта на Украине, подсчитали в ООН

Фото: John Moore / Getty Images

C 24 февраля по 25 сентября на Украине погибли 5996 мирных жителей, следует из сообщения Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

Это 2334 мужчины, 1605 женщин, 157 девочек и 190 мальчиков, а также 35 детей и 1675 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Еще 8848 гражданских были ранены. Среди них 1850 мужчин, 1356 женщин, 191 девочка и 264 мальчика, а также 221 ребенок и 4966 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Из общего числа погибших 3591 человек умер на территории Донецкой и Луганской областей, которые Россия признала независимыми государствами ДНР и ЛНР. Еще 4791 житель этих регионов получил ранения.

В том числе на территориях ЛНР и ДНР, которые контролирует Киев, — 3213 убитых и 3444 раненых. В районах ЛНР и ДНР, которые контролируют российские военные, погибли 378 мирных граждан, 1347 — ранены.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека документирует информацию о жертвах среди гражданского населения Украины с 2014 года. Отчеты основаны на информации, которую Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине собрала в ходе интервью с жертвами и их родственниками, опросе свидетелей, анализе официальных записей, материалов уголовных дел, документов из открытых источников и др. Организация предупреждает, что данные могут быть пересмотрены с течением времени.

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Помимо жертв на территории ЛНР и ДНР Управление верховного комиссара ООН по правам человека сообщает о 2405 убитых и 4057 раненых в городах Киев, Черкассы, Чернигов, Ивано-Франковск, Харьков, Херсон, Кировоград, Николаев, Одесса, Сумы, Запорожье, Днепропетровск, Хмельницкий, Полтава, а также в Ровенской, Тернопольской, Винницкой, Волынской и Житомирской областях страны.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека также указывает, что фактические цифры «значительно выше», поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, данных из Мариуполя, Изюма, Лисичанска, Попасной и Северодонецка, откуда поступают сообщения о жертвах среди гражданского населения, поясняет ООН.

Большинство учтенных ООН жертв среди гражданского населения вызваны применением оружия взрывного действия с широким радиусом поражения, в том числе обстрелами из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ударами с воздуха, сообщает Управление верховного комиссара ООН по правам человека.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Ее целями он называл защиту людей Донбасса, которые подвергаются «геноциду со стороны киевского режима», а также «демилитаризацию и денацификацию» соседней страны. Российское Минобороны неоднократно заявляло, что не наносит удары по гражданской инфраструктуре.