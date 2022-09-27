Reuters узнал о поддержке конгрессом выделения Киеву еще $12 млрд помощи

Байден запросил у конгресса новый пакет помощи для Украины в начале сентября. Его могут включить в законопроект о расходах, в которые войдут программы правительства США

Джо Байден (Фото: Susan Walsh / AP)

Участники переговоров по законопроекту о продолжении финансирования американского правительства в конгрессе США согласились включить в него около $12 млрд дополнительной помощи Украине в ответ на запрос администрации президента Джо Байдена, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Новый пакет будет включать выделение $4,5 млрд на обеспечение оборонных возможностей Украины, $2,7 млрд на военную и разведывательную поддержку, а также $4,5 млрд на финансовую помощь. Таким образом, администрация президента Владимира Зеленского сможет «покрывать критически важные расходы, чтобы помочь гражданскому населению», сообщил источник агентства.

Ранее в сентябре Байден обратился к Конгрессу с просьбой предоставить Украине $11,7 млрд в качестве новой чрезвычайной военной и экономической помощи. Конгрессмены будут в пятницу, 30 сентября, принимать закон о расходах, в которые войдут программы правительства.

С января 2021 года, когда Байден вступил в должность президента, его администрация предоставила Украине помощь в области безопасности на сумму более $13,5 млрд, пишет Reuters. С 2014 года Украина получила около $17,9 млрд на военные нужды и более $15,1 млрд — с начала российской военной операции.

В сентябре Байден поручил оказать Украине помощь в размере до $600 млн. В пакет войдут дополнительные снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS, 36 тыс. боеприпасов для 105-миллиметровых артиллерийских орудий, 1000 высокоточных 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и четыре противоартиллерийских радара. Кроме того, Пентагон заключил контракт на производство дальнобойных беспилотников Switchblade 600 для Украины на сумму $2,2 млн с компанией AeroVironment.