Москва поднялась на 9 строчек в рейтинге мировых финансовых центров

Москва расположилась на 62-й строчке рейтинга глобальных финансовых центров, опередив Стамбул и Кипр. Российская столица стала одним из трех городов Восточной Европы и Центральной Азии, сумевшим улучшить позиции за время пандемии

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Москва заняла 62-ю строчку рейтинга глобальных финансовых центров (Global Financial Centres Index), составленного базирующейся в Лондоне консалтинговой компанией Z/Yen Group при поддержке Китайского института развития. В предыдущих версиях рейтинга, опубликованных в марте 2020 года и сентябре 2019 года, Москва занимала 71-ю строчку. Рейтинг Z/Yen Group рассчитывается каждые полгода, и нынешний индекс стал уже 28-м по счету, в него вошли 111 финансовых центров.

Каждому финансовому центру среди участников рейтинга Z/Yen Group начисляется суммарный балл в соответствии с пятью факторами: условия ведения бизнеса (наличие принципа верховенства закона, политическая стабильность, удобные меры регулирования и т.д.), инфраструктура (информационные технологии, транспорт и т.д.), человеческий капитал (гибкий рынок труда, доступность персонала), качество финансовой системы (доступность капитала, ликвидность рынков) и репутация (узнаваемость, бренд города). Сами финансисты указывали условия ведения бизнеса и наличие квалифицированной рабочей силы в качестве самых важных факторов при выборе финансовой площадки, следует из опроса Z/Yen Group среди участников рынка.

В нынешнем рейтинге Москва получила 600 баллов — на 44 меньше, чем в предыдущем мартовском обзоре аналитиков. Подъем в рейтинге российской столице обеспечило ослабление конкурентов. Например, в последней версии рейтинга Прага получила на 78 баллов меньше по сравнению с предыдущей, опустившись с 46-й на 66-ю строчку. Лихтенштейн потерял 70 баллов и 14 строчек, опустившись с 54-й на 68-ю позицию в рейтинге. Рига, которая занимала 70-ю строчку в мартовском рейтинге, — на одну ступень выше, чем Москва, — в сентябрьском рейтинге оказалась только на 97-м.

Лидерство в рейтинге финансовых центров завоевал Нью-Йорк (770 баллов), на втором месте — Лондон (766), за ними следуют Шанхай (748) и Токио (747). Пятерку рейтинга замыкает Гонконг (743 балла). Последние пять строчек заняли Эр-Рияд (486 баллов), китайские муниципалитет Тяньцзинь (477) и города Ханчжоу (463), Далянь (455), а также Ухань (420) — очаг пандемии COVID-19. В прошлых выпусках рейтинга Ухань не фигурировал.

Общее снижение показателей финансовых центров аналитики связали с последствиями пандемии коронавируса COVID-19. Средний рейтинг финансовых центров снизился на более чем 41 пункт, или на 6,25%, по сравнению с предыдущим. Это может указывать на общий недостаток уверенности в финансовой индустрии на фоне «отсутствия предсказуемости в международной торговле и эффектов пандемии COVID-19 на экономики конкретных стран, а также на геополитику», указали авторы исследования.