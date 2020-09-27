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Политика ,  
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Москва поднялась на 9 строчек в рейтинге мировых финансовых центров

Москва расположилась на 62-й строчке рейтинга глобальных финансовых центров, опередив Стамбул и Кипр. Российская столица стала одним из трех городов Восточной Европы и Центральной Азии, сумевшим улучшить позиции за время пандемии
Фото:Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Москва заняла 62-ю строчку рейтинга глобальных финансовых центров (Global Financial Centres Index), составленного базирующейся в Лондоне консалтинговой компанией Z/Yen Group при поддержке Китайского института развития. В предыдущих версиях рейтинга, опубликованных в марте 2020 года и сентябре 2019 года, Москва занимала 71-ю строчку. Рейтинг Z/Yen Group рассчитывается каждые полгода, и нынешний индекс стал уже 28-м по счету, в него вошли 111 финансовых центров.

Каждому финансовому центру среди участников рейтинга Z/Yen Group начисляется суммарный балл в соответствии с пятью факторами: условия ведения бизнеса (наличие принципа верховенства закона, политическая стабильность, удобные меры регулирования и т.д.), инфраструктура (информационные технологии, транспорт и т.д.), человеческий капитал (гибкий рынок труда, доступность персонала), качество финансовой системы (доступность капитала, ликвидность рынков) и репутация (узнаваемость, бренд города). Сами финансисты указывали условия ведения бизнеса и наличие квалифицированной рабочей силы в качестве самых важных факторов при выборе финансовой площадки, следует из опроса Z/Yen Group среди участников рынка.

В нынешнем рейтинге Москва получила 600 баллов — на 44 меньше, чем в предыдущем мартовском обзоре аналитиков. Подъем в рейтинге российской столице обеспечило ослабление конкурентов. Например, в последней версии рейтинга Прага получила на 78 баллов меньше по сравнению с предыдущей, опустившись с 46-й на 66-ю строчку. Лихтенштейн потерял 70 баллов и 14 строчек, опустившись с 54-й на 68-ю позицию в рейтинге. Рига, которая занимала 70-ю строчку в мартовском рейтинге, — на одну ступень выше, чем Москва, — в сентябрьском рейтинге оказалась только на 97-м.

Лидерство в рейтинге финансовых центров завоевал Нью-Йорк (770 баллов), на втором месте — Лондон (766), за ними следуют Шанхай (748) и Токио (747). Пятерку рейтинга замыкает Гонконг (743 балла). Последние пять строчек заняли Эр-Рияд (486 баллов), китайские муниципалитет Тяньцзинь (477) и города Ханчжоу (463), Далянь (455), а также Ухань (420) — очаг пандемии COVID-19. В прошлых выпусках рейтинга Ухань не фигурировал.

Общее снижение показателей финансовых центров аналитики связали с последствиями пандемии коронавируса COVID-19. Средний рейтинг финансовых центров снизился на более чем 41 пункт, или на 6,25%, по сравнению с предыдущим. Это может указывать на общий недостаток уверенности в финансовой индустрии на фоне «отсутствия предсказуемости в международной торговле и эффектов пандемии COVID-19 на экономики конкретных стран, а также на геополитику», указали авторы исследования.

Отдельно аналитики Z/Yen Group составили рейтинг, демонстрирующий потенциал финансовых центров в сегменте FinTech. В этой версии рейтинга Москва заняла 45-е место — на 17 строчек выше, чем в общем рейтинге, но на 6 строчек ниже, чем в Fintech-рейтинге за март.

Исследователи также оценили позиции стран в региональном контексте. В рейтинге финансовых центров из Восточной Европы и Центральной Азии Москва расположилось на второй строчке после Варшавы. Третье место занял Стамбул, четвертое — Прага, пятое — Кипр. «Стамбул, Москва и Афины улучшили свои позиции в 28-й версии рейтинга, хотя другие центры [региона] потеряли позиции», — констатировали авторы доклада.

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Другой российский финансовый центр в рейтинге — Санкт-Петербург — оказался на 104-й строчке с 523 баллами. По сравнению с рейтингом, опубликованным в прошлом марте, Санкт-Петербург опустился на 7 строчек, потеряв 90 баллов.

Автор
Евгений Пудовкин
Россия Москва рейтинги финансовый центр
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