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Антииранские санкции США ,  
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Трамп ответил на сообщения о предложении Ирану по санкциям
Президент США сообщил, что он дал отрицательный ответ на предложение снять санкции против Ирана в обмен на начало переговоров. Ранее Хасан Роухани заявил о согласии Трампа на такое развитие событий
Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент США Дональд Трамп опроверг слова иранского коллеги Хасана Роухани, который ранее заявил о том, что американский лидер согласился снять антииранские санкции ради переговоров с Тегераном. Об этом глава Белого дома сообщил в Twitter.

«Иран хотел, чтобы я снял санкции, наложенные на них, чтобы встретиться. Я сказал, конечно, НЕТ», — написал он.

В среду, 25 сентября, в рамках Генассамбели ООН в Нью-Йорке Роухани заявил, что Иран никогда не будет вести переговоры с Соединенными Штатами под давлением. Он отметил, что отмена всех санкций, введенных Вашингтоном в отношении Тегерана, и соблюдение резолюции Совбеза ООН со стороны США могут проложить путь к переговорам. «Наш ответ на переговоры под давлением — НЕТ», — сказал иранский лидер (цитата по Reuters).

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27 сентября Роухани по возвращении в Тегеран из Нью-Йорка сказал, что Иран готов сесть за стол переговоров по ядерной сделке в формате «5+1» с участием США. По его словам, на сессии ГА ООН канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эмманюэль Макрон настаивали на том, чтобы эта встреча состоялась. При этом Роухани сказал, что президент США предложил снять все санкции, направленные против Ирана, в обмен на начало переговоров. «Но это не было в приемлемой для нас форме», — добавил он (цитата по Reuters).

Во время встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси на полях Генеральной ассамблеи ООН Трамп говорил, что США не нуждается в посредниках в переговорах с Ираном. «Нам не нужен посредник. Иран хочет чего-то добиться, и я не думаю, что нам нужен посредник», — заявил американский президент. Кроме того, Трамп сообщил, что у него нет планов встречаться с Хасаном Роухани.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Дональд Трамп, Хасан Роухани, американские санкции, Иран
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