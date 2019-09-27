Трамп ответил на сообщения о предложении Ирану по санкциям

Президент США сообщил, что он дал отрицательный ответ на предложение снять санкции против Ирана в обмен на начало переговоров. Ранее Хасан Роухани заявил о согласии Трампа на такое развитие событий

Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент США Дональд Трамп опроверг слова иранского коллеги Хасана Роухани, который ранее заявил о том, что американский лидер согласился снять антииранские санкции ради переговоров с Тегераном. Об этом глава Белого дома сообщил в Twitter.

«Иран хотел, чтобы я снял санкции, наложенные на них, чтобы встретиться. Я сказал, конечно, НЕТ», — написал он.

В среду, 25 сентября, в рамках Генассамбели ООН в Нью-Йорке Роухани заявил, что Иран никогда не будет вести переговоры с Соединенными Штатами под давлением. Он отметил, что отмена всех санкций, введенных Вашингтоном в отношении Тегерана, и соблюдение резолюции Совбеза ООН со стороны США могут проложить путь к переговорам. «Наш ответ на переговоры под давлением — НЕТ», — сказал иранский лидер (цитата по Reuters).

27 сентября Роухани по возвращении в Тегеран из Нью-Йорка сказал, что Иран готов сесть за стол переговоров по ядерной сделке в формате «5+1» с участием США. По его словам, на сессии ГА ООН канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эмманюэль Макрон настаивали на том, чтобы эта встреча состоялась. При этом Роухани сказал, что президент США предложил снять все санкции, направленные против Ирана, в обмен на начало переговоров. «Но это не было в приемлемой для нас форме», — добавил он (цитата по Reuters).