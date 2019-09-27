«Единая Россия» предложила иностранным партиям договор о невмешательстве

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил европейским партиям заключить меморандум о невмешательстве во внутренние дела суверенных государств. С этим предложением Турчак выступил на международной конференции «Перспективы и возможности укрепления безопасности и сотрудничества в Европе», проходившей в Калининграде 26–27 сентября, передает корреспондент РБК.

По словам секретаря генсовета, основа российских принципов в отношении безопасности европейских стран — это «уважение суверенитета, политической независимости, равенства всех европейских стран, невмешательство во внутренние дела друг друга». В прошлом году на Ассамблее парламентских партий Азии единороссы предложили «объединить усилия всех ответственных политических сил против противоправного вмешательства во внутренние дела суверенных стран», напомнил Турчак, предложив заключить соответствующий меморандум и европейским партиям.

Когда документ будет готов, партии донесут его содержание до руководства своих стран, пообещал секретарь генсовета партии власти. «Есть международная дипломатия на уровне правительств, есть парламентская дипломатия, а мы занимаемся партийной. Чем шире воронка [для взаимодействия], тем лучше», — заявил Турчак.

В конференции принимали участие представители тридцати стран, в том числе члены Народной партии Испании, итальянской «Лиги севера», правящей партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «Фидес», Сербской народной и Сербской прогрессивной партий.