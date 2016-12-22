Правительство упразднило свой Совет по русскому языку

Совет по русскому языку при правительстве России упразднен. Это решение связано с тем, что аналогичный совет существует при президенте, он дублировал функции правительственного совета

Дмитрий Медведев (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Совет по русскому языку при правительстве России упразднен 22 сентября, следует из постановления, подписанного премьер-министром Дмитрием Медведевым. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации сегодня, 27 сентября.

В постановлении также говорится, что Министерству просвещения необходимо представить свои предложения по координации работы органов исполнительной власти по господдержке и развитию русского языка другому Совету по русскому языку — при президенте России.

Совет при правительстве решили закрыть, так как аналогичная структура — Совет по русскому языку — существует при президенте, пояснил РБК собеседник в министерстве просвещения.

В пресс-службе Министерства просвещения РБК сообщили, что постановление направлено ​на исключение дублирования работы. «Речь не идет о снижении внимания к вопросу. Продвижению русского языка за последние годы уделяется повышенное внимание, в рамках данных задач реализуется отдельная подпрограмма — «Развитие и распространение русского языка как основы гражданской самоидентичности и языка международного диалога», сообщили РБК в министерстве, отметив, что существуют и другие механизмы поддержки, в том числе гранты, выделяемые «партнерским организациям».

Некоторые вопросы, которые рассматривал Совет по русскому языку при правительстве, затем также рассматривались аналогичным советом при президенте, пояснили в ведомстве. Речь идет о координации деятельности органов государственной власти по делам, связанным с защитой и поддержкой русского языка, а также анализом эффективности программ и проектов, которые направлены на развитие, защиту и поддержку русского языка в Российской Федерации за рубежом.

Правительственный Совет по русскому языку был создан в декабре 1997 года и просуществовал до 2004 года, был закрыт и восстановлен в 2013 году. Последнее заседание совета состоялось в октябре 2017 года — на нем обсуждалось преподавание русского языка в школах.

Согласно документу, опубликованному на сайте правительства, этот орган возглавляла вице-премьер Ольга Голодец. В состав правительственного совета входили министр образования Ольга Васильева, бывший первый заместитель министра культуры Владимир Аристархов, замминистра связи Алексей Волин, президент Российской академии образования и председатель попечительского совета фонда «Русский мир» Людмила Вербицкая и другие.

Представитель Голодец в разговоре с РБК отметил, что курирование сферы образования, в том числе развития русского языка, после смены правительства отошло другому вице-премьеру.

Президентский Совет по русскому языку был создан в 2014 году. Последнее его заседание прошло в декабре 2016-го — это было совместное заседание с президентским Советом по культуре и искусству, следует из сообщения на сайте Кремля. Возглавляет эту структуру Владимир Толстой, советник президента России.