Секретарь посольства Ливии заявила в МВД о домогательствах дипломата

Столичная полиция приняла заявление секретаря посольства Ливии в Москве с жалобой на домогательства со стороны временного поверенного Мустафы Саида Абусейды. Его представитель связала обвинения с геополитикой

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Жалоба на поверенного

21 сентября секретарь посольства Ливии в России Снежана Билошенко написала заявление в полицию о домогательствах со стороны временного поверенного Мустафы Саида Абусейды. Копия талона-уведомления о получении заявления 24 сентября есть у РБК.

«Работая в посольстве Ливии секретарем, я подверглась сексуальному домогательству от временного поверенного Мустафы Саида Абусейды, — говорится в заявлении Билошенко. — Первую неделю я не замечала к себе неправильного отношения, от него поступали только вопросы личного характера, но я не думала, что они были заданы для каких-то целей».

Билошенко жалуется, что в один из дней она задержалась на работе, полагая, что временному поверенному нужна ее помощь. «Он позвал меня в кабинет и начал ко мне приставать, трогать меня, проявлять ко мне насильственные действия, я пыталась вырваться, еле-еле я вырвалась от него, было очень страшно быть изнасилованной им. Я смогла выбежать и убежать, свидетелем этого оказались два водителя, Хайсан и Муафак. Мне на работе рассказывали, что я не первая, с кем он позволял себя так вести. Он выгонял всех, кто с ним не спал», — говорится в заявлении секретаря посольства.

Билошенко подтвердила РБК факт подачи заявления и сказала, что заблокировала телефон Абусейды: «К его персоне отношусь безразлично. Конечно, я уверена, что должно провестись расследование. Каждый должен нести ответственность за свое отношение к людям и совершенные ошибки. Посольство — это не бордель. И не место для своих личных амбиций».

РБК отправил запросы в ГУ МВД по Москве, МИД Ливии и посольство страны в Москве с просьбой прокомментировать проверку по факту заявления. Также РБК попросил их подтвердить жалобу сотрудников посольства в российский МИД.

Абусейда сказал РБК, что комментарии даст его адвокат. Позже представляющая его интересы Светлана Тихонова в беседе с РБК назвала ложными обвинения в адрес дипломата и связала их с силами, «заинтересованными в дестабилизации отношений между Россией и Ливией», а также «борьбой за сферы влияния в Североафриканском регионе». Кроме того, утверждает Тихонова, руководитель аппарата министра иностранных дел Насер Аддин Ахмад Аль Дернави в обращении в МИД России «категорически отвергает данные факты и подтверждает, что посольство Ливии в Москве работает в обычном режиме и открыто для посетителей».

«Неподобающее поведение»

Посольство Ливии в Москве с 13 сентября отстранило временного поверенного в делах Мустафу Саида Абусейду за «неподобающее поведение», говорилось в обращении посольства Ливии в департамент Ближнего Востока и Северной Африки МИД России. С копией обращения в двух версиях — на русском и арабском языках — ранее ознакомился РБК. В русской версии подробности неподобающего поведения дипломата не раскрывались, но в арабской говорилось, что коллектив посольства постоянно подвергается унижениям и оскорблениям со стороны главы миссии. Сотрудники посольства жаловались, что Абусейда напал на одну из сотрудниц посольства по имени Раджа аль-Миляди, довел ее до истерики, из-за чего она упала в обморок.

В заявлении также говорилось, что Абусейда «водит девушек в посольство и занимается с ними непристойными вещами» на втором этаже здания дипмиссии в комнате для отдыха. По свидетельствам сотрудников посольства, он лично трудоустраивал новых иностранных работниц в посольство, подписывал с ними «местный контракт», а затем оказывал на них давление, чтобы «получить от них, что он хочет». Один из собеседников РБК рассказал, что Абусейда дважды нанимал русских девушек на должность секретаря — обе довольно быстро уволились.

В обращении также говорилось про давление Абусейды на бухгалтера посольства для траты средств миссии на личные цели. Из-за конфликта в дверях и на воротах здания дипломатического представительства Ливии в России поменяли замки, говорил РБК один из сотрудников посольства. Второй представитель дипмисии уточнил, что Абусейду лишили доступа в здание дипмисии еще 12 сентября. До решения ситуации с руководством дипмиссии управлять делами посольства стал административный советник Рахиль Мохаммад аль-Хаммали, говорил источник РБК.

Ревизоры из Триполи

16 сентября МИД Ливии направил в Москву специальную комиссию, чтобы разобраться в ситуации.

Как рассказал РБК один из сотрудников ливийского посольства, прибывшая комиссия состояла из двух человек — работника МИДа в Триполи и дипломата из ливийского посольства в Австрии. Последний является хорошим знакомым Абусейды, который как раз и настоял на его включении в состав комиссии, утверждает источник РБК в дипмиссии. По его словам, комиссия допросила самого Абусейду, а также всех сотрудников посольства, включая дипломатов, административный персонал и уволенных секретарш.

Несмотря на то что все работники посольства высказались исключительно негативно о поведении Абусейды, представители комиссии в своем заключении отметили лишь, что Абусейда «неспособен должным образом взаимодействовать» с сотрудниками дипломатической миссии Ливии в Москве, добавил источник РБК. Теперь комиссии, которая уже покинула Москву, понадобится 28 дней для проведения полноценного расследования, вынесения заключения по ситуации в ливийском посольстве и принятия решения об отстранении Абусейды или же сохранении его в своей должности.

Вряд ли Триполи заменит Абусейду, так как он «располагает поддержкой в ливийском МИДе», указывает источник РБК в дипмиссии. Абусейда до сих пор лишен доступа в здание посольства, его пустили только один раз по настоянию представителей комиссии, чтобы провести допрос. Помимо аль-Хаммали управлять делами посольства по дипломатической линии будет консул Набиль аль-Аккури.