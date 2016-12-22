Главу посольства Ливии в России отстранили за «неподобающее поведение»

Временный поверенный в делах Ливии в России Мустафа Саид Абусейда лишился своего поста. Решение принял коллектив посольства, посчитав, что глава дипмиссии «неподобающе» себя ведет — в частности, «водит девушек в посольство»

Здание посольства Ливии в Москве (Фото: Андрей Стенин / РИА Новости)

Посольство Ливии в Москве с 13 сентября отстранило временного поверенного в делах Мустафу Саида Абусейду за «неподобающее поведение». Об этом говорится в обращении посольства Ливии в департамент Ближнего Востока и Северной Африки МИД России. Копия обращения в двух версиях — на русском и арабском языках — есть в распоряжении РБК.

В русской версии причины, по которым отстранили дипломата, не приводятся. Сообщается лишь, что Абусейда отстранен от руководства посольством «общим решением коллектива ливийских дипломатов за неподобающее званию дипломата поведение».

Детали такого поведения описаны в версии обращения на арабском языке. «Сообщаем вам, что мы постоянно подвергаемся унижениям и оскорблениям со стороны главы миссии Мустафы Саида Абусейды», — сказано в нем. По словам дипломатов, Абусейда напал на одну из сотрудниц посольства по имени Раджа аль-Миляди, довел ее до истерики, из-за чего она упала в обморок. Как отмечают сотрудники посольства, глава дипмиссии оказывал на нее давление, но они не знают, что он от нее хочет.

«Он также часто унижает нас, как будто мы работаем в его собственном доме, помимо этого он ведет себя неподобающим дипломату образом и вредит репутации ливийского государства», — говорится в обращении. По словам сотрудников посольства, Абусейда водит девушек в посольство и занимается с ними непристойными вещами на втором этаже здания дипмиссии в комнате для отдыха.

Кроме того, сотрудники посольства жалуются, что Абусейда лично трудоустраивает новых иностранных работниц в посольство, подписывает с ними «местный контракт», а затем оказывает на них давление, унижает, чтобы «получить от них, что он хочет».

Согласно обращению, Абусейда находится в постоянном конфликте и с бухгалтером дипмиссии, также оказывает на него давление и тратит средства посольства в личных целях. Помимо этого, по словам сотрудников посольства, временный поверенный постоянно провоцирует конфликты и разногласия среди работников дипмиссии.

В посольстве уже поменяли замки в дверях и на воротах здания дипломатического представительства Ливии в России, рассказал РБК один из сотрудников посольства. Второй представитель дипмисии уточнил, что Абусейду лишили доступа в здание дипмисии еще в среду, 12 сентября. Он также сообщил, что в понедельник, 17 сентября, из Триполи прибудет специальная комиссия, чтобы разобраться в ситуации. До назначения нового главы дипмисии управлять делами посольства будет административн​ый советник Рахиль Мохаммад аль-Хаммали, уточнил собеседник.

Один из собеседников также рассказал, что Абусейда дважды нанимал русских девушек на должность секретарш — обе довольно быстро уволились из-за его сексуальных домогательств. Вторую из них, по словам собеседника, Абусейда пытался изнасиловать прямо в кабинете.

Кроме этого, во время визита министра внутренних дел Ливии в Москву неделю назад Абусейда организовал встречи с людьми, которых он выдал за представителей МВД России. Об этом РБК рассказал источник, знакомый с ходом организации визита ливийского министра. По словам источника, на самом деле один из них был владельцем ресторана, другой — директором частной охранной компании, а третий — владельцем двух частных бортов. Сам Абусейда на встрече, как рассказал источник, выступал в качестве переводчика.