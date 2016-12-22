ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,85 67,63 EUR Нал. 80,13 78,74 USD Бирж. 68,25 -0,78 EUR Бирж. 79,78 -0,45 USD ЦБ. 68,28 -0,35 EUR ЦБ. 79,95 +0,18 EUR/USD 1,17 +0,01 BTC/USD Бирж. 6540,10 +50,10 IMOEX 2360,26 +0,12% RTSI 1094,73 +0,94% Brent 78,78 +0,61% DJIA 26154,67 +0,03% Nasdaq 8010,04 -0,05%
Главу посольства Ливии в России отстранили за «неподобающее поведение»
Лента новостей
Business Insider рассказал о преимуществах Су-35 перед американским F-22 19:17, Технологии и медиа Компания экс-министра энергетики выиграла право на добычу нефти на Ямале 18:47, Бизнес Жертвами тайфуна «Мангхут» на Филиппинах стали 14 человек 18:46, Общество Главу посольства Ливии в России отстранили за «неподобающее поведение» 18:45, Политика В ООН назвали страны с самым высоким уровнем человеческого развития 18:24, Общество Кабмин одобрил безвизовый въезд для болельщиков на Евро-2020 17:52, Общество Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе 17:41, Политика Би-би-си узнала об упрощенных условиях восстановления РУСАДА 17:37, Политика Петра Верзилова отправят на лечение в Берлин 17:29, Общество Двигатель самолета Air Astana загорелся после посадки в аэропорту Астаны 17:18, Общество Боец Емельяненко поступил в вуз в Грозном на отделение нефтегазового дела 17:02, Политика Глава МИД Украины назвал «экзистенциальным» конфликт с Россией 16:51, Политика Власти на время разрешат иностранным судам пользоваться Севморпутем 16:33, Экономика Чемпионат России по футболу. «Уфа» — ЦСКА. Онлайн 16:30, Спорт Журналисты дозвонились до Минобороны по телефону из анкеты Петрова в ФМС 16:22, Политика В Дагестане на экс-главврача завели дело за мошенничество на 238 млн руб. 16:17, Общество Украинский омбудсмен заявила об избиении заключенного фермера в Крыму 16:04, Общество ЦБ допустил рецессию в России в случае расширения санкций 16:03, Экономика СМИ анонсировали возвращение Даниила Квята в «Формулу-1» 15:29, Спорт Оно того стоит: все секреты стейка из мраморной говядины 15:24, РБК и Мираторг Сайт TripAdvisor закрыл комментарии о соборе в Солсбери 15:24, Общество Порошенко обвинил Россию в желании «оккупировать» Азовское море 15:16, Политика Детям из Армянска продлили каникулы из-за химических выбросов 14:58, Общество В новом сезоне КХЛ произошла первая тренерская отставка 14:24, Спорт Волкер назвал текущую стадию конфликта в Донбассе «горячей» 14:23, Политика На шествие в защиту русских школ в Риге вышли 5 тыс. человек 13:53, Общество Украина возобновила работу закрытых из-за загрязнения воздуха КПП у Крыма 13:50, Общество Полиция расценила как мелкое хулиганство стрельбу в офисе в Москве 13:22, Общество
Главу посольства Ливии в России отстранили за «неподобающее поведение»
Политика, 18:45
0
Главу посольства Ливии в России отстранили за «неподобающее поведение»
Временный поверенный в делах Ливии в России Мустафа Саид Абусейда лишился своего поста. Решение принял коллектив посольства, посчитав, что глава дипмиссии «неподобающе» себя ведет — в частности, «водит девушек в посольство»
Здание посольства Ливии в Москве (Фото: Андрей Стенин / РИА Новости)

Посольство Ливии в Москве с 13 сентября отстранило временного поверенного в делах Мустафу Саида Абусейду за «неподобающее поведение». Об этом говорится в обращении посольства Ливии в департамент Ближнего Востока и Северной Африки МИД России. Копия обращения в двух версиях — на русском и арабском языках — есть в распоряжении РБК.

В русской версии причины, по которым отстранили дипломата, не приводятся. Сообщается лишь, что Абусейда отстранен от руководства посольством «общим решением коллектива ливийских дипломатов за неподобающее званию дипломата поведение».

Детали такого поведения описаны в версии обращения на арабском языке. «Сообщаем вам, что мы постоянно подвергаемся унижениям и оскорблениям со стороны главы миссии Мустафы Саида Абусейды», — сказано в нем. По словам дипломатов, Абусейда напал на одну из сотрудниц посольства по имени Раджа аль-Миляди, довел ее до истерики, из-за чего она упала в обморок. Как отмечают сотрудники посольства, глава дипмиссии оказывал на нее давление, но они не знают, что он от нее хочет.

«Он также часто унижает нас, как будто мы работаем в его собственном доме, помимо этого он ведет себя неподобающим дипломату образом и вредит репутации ливийского государства», — говорится в обращении. По словам сотрудников посольства, Абусейда водит девушек в посольство и занимается с ними непристойными вещами на втором этаже здания дипмиссии в комнате для отдыха.

Кроме того, сотрудники посольства жалуются, что Абусейда лично трудоустраивает новых иностранных работниц в посольство, подписывает с ними «местный контракт», а затем оказывает на них давление, унижает, чтобы «получить от них, что он хочет».

Согласно обращению, Абусейда находится в постоянном конфликте и с бухгалтером дипмиссии, также оказывает на него давление и тратит средства посольства в личных целях. Помимо этого, по словам сотрудников посольства, временный поверенный постоянно провоцирует конфликты и разногласия среди работников дипмиссии.

В посольстве уже поменяли замки в дверях и на воротах здания дипломатического представительства Ливии в России, рассказал РБК один из сотрудников посольства. Второй представитель дипмисии уточнил, что Абусейду лишили доступа в здание дипмисии еще в среду, 12 сентября. Он также сообщил, что в понедельник, 17 сентября, из Триполи прибудет специальная комиссия, чтобы разобраться в ситуации. До назначения нового главы дипмисии управлять делами посольства будет административн​ый советник Рахиль Мохаммад аль-Хаммали, уточнил собеседник.

Один из собеседников также рассказал, что Абусейда дважды нанимал русских девушек на должность секретарш — обе довольно быстро уволились из-за его сексуальных домогательств. Вторую из них, по словам собеседника, Абусейда пытался изнасиловать прямо в кабинете.

Кроме этого, во время визита министра внутренних дел Ливии в Москву неделю назад Абусейда организовал встречи с людьми, которых он выдал за представителей МВД России. Об этом РБК рассказал источник, знакомый с ходом организации визита ливийского министра. По словам источника, на самом деле один из них был владельцем ресторана, другой — директором частной охранной компании, а третий — владельцем двух частных бортов. Сам Абусейда на встрече, как рассказал источник, выступал в качестве переводчика.

Авторы: Анжелика Басисини, Мария Бондаренко.
Главное
Журналисты дозвонились до Минобороны по телефону из анкеты Петрова в ФМС Политика
Главное
Журналисты дозвонились до Минобороны по телефону из анкеты Петрова в ФМС Политика
ЦБ допустил рецессию в России в случае расширения санкций Экономика
Сайт TripAdvisor закрыл комментарии о соборе в Солсбери Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter