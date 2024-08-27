Нарышкин не поверил в то, что Дуров раскроет Западу чувствительные данные

Нарышкин считает, что Дуров не допустит раскрытия важной для России информации. Дурова задержали 24 августа, в его деле содержатся обвинения в 12 преступлениях

Сергей Нарышкин (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Задержанный французскими властями основатель мессенджера Telegram Павел Дуров не раскроет западным странам чувствительную информацию, считает глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Об этом он сказал агентству ТАСС.

«Я очень рассчитываю, что он этого не допустит», — добавил Нарышкин, отвечая на вопрос, есть ли опасения передачи Дуровым важных для России данных.

Гендиректора Telegram задержали вечером 24 августа по прилете в Париж. Ордер выдала судебная полиция на основании «предварительного расследования». В 2021 году Дуров получил гражданство Франции. Срок задержания продлили до 28 августа, после этого предпринимателя обязаны или отпустить, или предъявить ему обвинения. Расследование в отношении него ведут подразделение жандармерии по киберпреступлениям и управление по борьбе с мошенничеством.

Дурова задержали по делу, в котором содержатся обвинения в 12 преступлениях в отношении «неназванного лица»: отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних, в приобретении, перевозке, хранении, сбыте или передаче наркотических средств и др. Все они связаны с политикой модерации в Telegram.