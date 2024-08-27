Суд в США остановил программу Байдена по гражданству для тысяч мигрантов
Федеральный суд американского штата Техас решил приостановить программу администрации президента Джо Байдена, направленную на предоставление законного статуса иммигрантам, состоящим в браке с гражданами США. Об этом сообщает Associated Press (AP).
По данным Белого дома, извлечь из программы пользу потенциально могли около 500 тыс. находящихся в стране иммигрантов и еще 50 тыс. их детей в возрасте до 21 года. Она позволяла супругам американских граждан получать постоянный вид на жительство в США без необходимости предварительно выезжать из страны. AP называет проект одним из самых масштабных шагов администрации Байдена по облегчению пути к получению гражданства за последние годы
Программа носит название Keeping Families Together, Байден объявил о ней в июне 2024 года. В рамках ранее действовавшей системы супруги американцев, находящиеся в стране нелегально, должны были выехать за ее пределы, а затем подать заявление на получение долгосрочного законного статуса. Этот процесс мог занять месяцы или годы, в течение всего этого времени семьи оставались разделенными.
Согласно новым условиям, чтобы получить право на оформление ВНЖ по программе, заявители должны были непрерывно проживать в США в течение десяти или более лет и состоять в браке с американцем на момент объявления о проекте.
Программу оспорили власти 16 американских штатов, где генеральными прокурорами являются республиканцы. Они обвинили действующую администрацию США в принятии решений в обход конгресса в «явных политических целях». Решение о приостановке программы через несколько дней после подачи жалобы принял судья Джон Кэмпбелл Баркер, назначенный экс-президентом страны Дональдом Трампом.
Одним из главных инициаторов иска выступил Техас. В заявлении его власти подчеркнули, что штату приходится ежегодно выделять десятки миллионов долларов на здравоохранение и обеспечение работы правоохранительных органов из-за иммигрантов, нелегально живущих в Техасе.
Суд выпустил постановление, предписывающее приостановить действие программы, через неделю после того, как Министерство внутренней безопасности США начало принимать от иммигрантов заявки 19 августа.
Постановление будет действовать в течение двух недель, этот срок может быть продлен. Судья посчитал претензии истцов «существенными» и решил, что они требуют «более тщательного рассмотрения, чем то, которое суд мог себе позволить до сих пор». Сторонам дали срок до 10 октября для краткого изложения своих позиций.
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